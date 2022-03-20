https://sputnik-georgia.ru/20220320/totinosin-oderzhal-pyatuyu-pobedu-na-vesennem-turnire-po-sumo-265362166.html

Тотиносин одержал пятую победу на весеннем турнире по сумо

Тотиносин одержал пятую победу на весеннем турнире по сумо

В восьмой день соревнований Тотиносин встретился с четырнадцатым маэгасирой Запада Ютакаямой 20.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Гордадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал пятую победу на мартовском турнире в городе Осака.В восьмой день соревнований Тотиносин встретился с четырнадцатым маэгасирой Запада Ютакаямой.Тотиносин добыл пятый белый шар, легко вытеснив противника с дохё.В понедельник Тотиносин попытается добыть шестой белый шар и одолеть и 23-летнего Котосёхо - четырнадцатого маэгасиру Востока. У последнего, как и у Тотиносина, пять побед и три поражения.Весенний турнир в Осака стартовал 13 марта и завершится 27 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220313/gruzinskiy-sumoist-nachal-vesenniy-turnir-s-bystroy-pobedy-265189609.html

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