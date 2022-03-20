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Тотиносин одержал пятую победу на весеннем турнире по сумо
Тотиносин одержал пятую победу на весеннем турнире по сумо
В восьмой день соревнований Тотиносин встретился с четырнадцатым маэгасирой Запада Ютакаямой 20.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Гордадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал пятую победу на мартовском турнире в городе Осака.В восьмой день соревнований Тотиносин встретился с четырнадцатым маэгасирой Запада Ютакаямой.Тотиносин добыл пятый белый шар, легко вытеснив противника с дохё.В понедельник Тотиносин попытается добыть шестой белый шар и одолеть и 23-летнего Котосёхо - четырнадцатого маэгасиру Востока. У последнего, как и у Тотиносина, пять побед и три поражения.Весенний турнир в Осака стартовал 13 марта и завершится 27 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Тотиносин одержал пятую победу на весеннем турнире по сумо

22:36 20.03.2022 (обновлено: 23:02 20.03.2022)
© AFP 2022 / JIJI PRESSГрузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин)
Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESS
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В восьмой день соревнований Тотиносин встретился с четырнадцатым маэгасирой Запада Ютакаямой
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Гордадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал пятую победу на мартовском турнире в городе Осака.
В восьмой день соревнований Тотиносин встретился с четырнадцатым маэгасирой Запада Ютакаямой.
Тотиносин добыл пятый белый шар, легко вытеснив противника с дохё.
Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин - Sputnik Грузия, 1920, 13.03.2022
Грузинский сумоист начал весенний турнир с быстрой победы
13 марта, 19:42
В понедельник Тотиносин попытается добыть шестой белый шар и одолеть и 23-летнего Котосёхо - четырнадцатого маэгасиру Востока. У последнего, как и у Тотиносина, пять побед и три поражения.
Весенний турнир в Осака стартовал 13 марта и завершится 27 числа.
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