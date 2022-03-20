https://sputnik-georgia.ru/20220320/totinosin-oderzhal-pyatuyu-pobedu-na-vesennem-turnire-po-sumo-265362166.html
Тотиносин одержал пятую победу на весеннем турнире по сумо
Тотиносин одержал пятую победу на весеннем турнире по сумо
В восьмой день соревнований Тотиносин встретился с четырнадцатым маэгасирой Запада Ютакаямой 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T22:36+0400
2022-03-20T22:36+0400
2022-03-20T23:02+0400
грузия
новости
спорт
сумо
леван горгадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/11/250627940_0:309:2541:1738_1920x0_80_0_0_422f80d497ac2650d63a14f736f8259c.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Гордадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал пятую победу на мартовском турнире в городе Осака.В восьмой день соревнований Тотиносин встретился с четырнадцатым маэгасирой Запада Ютакаямой.Тотиносин добыл пятый белый шар, легко вытеснив противника с дохё.В понедельник Тотиносин попытается добыть шестой белый шар и одолеть и 23-летнего Котосёхо - четырнадцатого маэгасиру Востока. У последнего, как и у Тотиносина, пять побед и три поражения.Весенний турнир в Осака стартовал 13 марта и завершится 27 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220313/gruzinskiy-sumoist-nachal-vesenniy-turnir-s-bystroy-pobedy-265189609.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/11/250627940_0:71:2541:1977_1920x0_80_0_0_8d599d013818c8b60d1b3c6deb27b16a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, сумо, леван горгадзе
Тотиносин одержал пятую победу на весеннем турнире по сумо
22:36 20.03.2022 (обновлено: 23:02 20.03.2022) Подписаться на
В восьмой день соревнований Тотиносин встретился с четырнадцатым маэгасирой Запада Ютакаямой
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Гордадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал пятую победу на мартовском турнире в городе Осака.
В восьмой день соревнований Тотиносин встретился с четырнадцатым маэгасирой Запада Ютакаямой.
Тотиносин добыл пятый белый шар, легко вытеснив противника с дохё.
В понедельник Тотиносин попытается добыть шестой белый шар и одолеть и 23-летнего Котосёхо - четырнадцатого маэгасиру Востока. У последнего, как и у Тотиносина, пять побед и три поражения.
Весенний турнир в Осака стартовал 13 марта и завершится 27 числа.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.