https://sputnik-georgia.ru/20220321/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-368-265369026.html
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 368
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 368
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 813 инфицированных 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T10:51+0400
2022-03-21T10:51+0400
2022-03-21T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 368, скончались 8 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 642 242 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 1 225 человек, а с начала пандемии – 1 599 511. Скончались 16 671.За сутки сделано 5 885 тестов на коронавирус, в том числе 3 783 на антиген и 2 102 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 6,25%, за последние 14 дней – 8,23%, за последние семь дней – 5,42%.К этому времени сделано 2 842 541 прививка, в том числе за последние сутки – 130.Ни одного случая штамма "дельтакрон" пока не выявлено в Грузии >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 813 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 368
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Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 813 инфицированных
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 368, скончались 8 человек, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 642 242 случая заражения.
За последние 24 часа вылечились 1 225 человек, а с начала пандемии – 1 599 511. Скончались 16 671.
За сутки сделано 5 885 тестов на коронавирус, в том числе 3 783 на антиген и 2 102 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 6,25%, за последние 14 дней – 8,23%, за последние семь дней – 5,42%.
К этому времени сделано 2 842 541 прививка, в том числе за последние сутки – 130.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 813 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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