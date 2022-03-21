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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 21 марта

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 21 марта

Случаев COVID-19 в стране с каждым днем все меньше, при этом антилидером в плане ковид-заражения по-прежнему остается Тбилиси 21.03.2022, Sputnik Грузия

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2022-03-21T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Грузинские медики из 368 новых случаев коронавируса, обнаруженных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 193 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 5 885 тестов на коронавирус, 3 783 – на антиген, 2 102 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 642 242 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 225 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 599 511 пациентов.Ни одного случая штамма "дельтакрон" пока не выявлено в Грузии >>>Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 8 пациентов, а с начала пандемии – 16 671.На данный момент в стране 26 034 активных случая, из них 813 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 220 пациентов тяжелое, 25 221 пациент проходит курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 20 марта, составляет 6,25%, за две недели – 8,23%, за семь дней – 5,42%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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