https://sputnik-georgia.ru/20220321/gruzinskiy-sumoist-oderzhal-ocherednuyu-pobedu-na-turnire-v-osake-265390473.html

Грузинский сумоист одержал очередную победу на турнире в Осаке

Грузинский сумоист одержал очередную победу на турнире в Осаке

В десятый день турнира 34-летний Тотиносин встретится с третьим маэгасирой Запада 27-летним Майсэйем 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу из девяти проведенных поединков на мартовском турнире в городе Осака.В понедельник Тотиносин одолел 23-летнего Котосёхо - четырнадцатого маэгасиру Востока. Грузинский богатырь поймал противника на хатакикоми.В десятый день турнира 34-летний Тотиносин встретится с третьим маэгасирой Запада 27-летним Майсэйем. У последнего отрицательный баланс. Из девяти поединков ему удалось победить лишь в одном.Для того, чтобы сохранить титул и завершить турнир положительным балансом, Тотиносину необходимо заработать еще два белых шара.Накануне Тотиносин одолел четырнадцатого маэгасиру Запад Ютакаяму.Весенний турнир в Осака стартовал 13 марта и завершится 27 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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