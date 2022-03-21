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Грузинский сумоист одержал очередную победу на турнире в Осаке
Грузинский сумоист одержал очередную победу на турнире в Осаке
В десятый день турнира 34-летний Тотиносин встретится с третьим маэгасирой Запада 27-летним Майсэйем 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу из девяти проведенных поединков на мартовском турнире в городе Осака.В понедельник Тотиносин одолел 23-летнего Котосёхо - четырнадцатого маэгасиру Востока. Грузинский богатырь поймал противника на хатакикоми.В десятый день турнира 34-летний Тотиносин встретится с третьим маэгасирой Запада 27-летним Майсэйем. У последнего отрицательный баланс. Из девяти поединков ему удалось победить лишь в одном.Для того, чтобы сохранить титул и завершить турнир положительным балансом, Тотиносину необходимо заработать еще два белых шара.Накануне Тотиносин одолел четырнадцатого маэгасиру Запад Ютакаяму.Весенний турнир в Осака стартовал 13 марта и завершится 27 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузинский сумоист одержал очередную победу на турнире в Осаке
19:09 21.03.2022 (обновлено: 19:31 21.03.2022) Подписаться на
В десятый день турнира 34-летний Тотиносин встретится с третьим маэгасирой Запада 27-летним Майсэйем
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу из девяти проведенных поединков на мартовском турнире в городе Осака.
В понедельник Тотиносин одолел 23-летнего Котосёхо - четырнадцатого маэгасиру Востока. Грузинский богатырь поймал противника на хатакикоми.
В десятый день турнира 34-летний Тотиносин встретится с третьим маэгасирой Запада 27-летним Майсэйем. У последнего отрицательный баланс. Из девяти поединков ему удалось победить лишь в одном.
Для того, чтобы сохранить титул и завершить турнир положительным балансом, Тотиносину необходимо заработать еще два белых шара.
Накануне Тотиносин одолел четырнадцатого маэгасиру Запад Ютакаяму.
Весенний турнир в Осака стартовал 13 марта и завершится 27 числа.
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