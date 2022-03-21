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Из Беларуси запрещено вывозить 254 вида товаров
Из Беларуси запрещено вывозить 254 вида товаров
Всего в документе определены 254 вида товаров. Уточняется, что цель данной меры – защита экономических интересов государства 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T22:01+0400
2022-03-21T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар - Sputnik. Расширен перечень товаров, вывоз которых из Беларуси запрещен, сообщил Sputnik Беларусь.Уточняется, что два соответствующих документа подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.Первое постановление коснется продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных. Под запрет также попадет белковое сырье для комбикормовой промышленности.Уточняется, что данным документом расширено постановление правительства за номером 125, которым ранее был продлен запрет на вывоз основных видов зерна из Беларуси. Он распространяется на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков, также под запрет экспорта попали дробленое зерно, семена рапса, подсолнечника, жом свекловичный, жмых, шрот из семян рапса или кользы, говорится в документе.Дефицита продуктов в Грузии нет - уверяет глава Минсельхоза >>Вторым постановлением будет запрещен вывоз отдельных видов промышленных товаров.Всего в документе определены 254 вида товаров. Уточняется, что цель данной меры – защита экономических интересов государства.Пресс-служба Совмина уточнила, что срок действия обоих документов – шесть месяцев, они будут официально опубликованы во вторник, 22 марта, и сразу после этого вступят в законную силу.Напомним, помимо указанного выше зерна в Беларуси действует временный запрет на вывоз пшеничной муки и гречневой крупы.
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Sputnik Грузия
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беларусь, новости
Из Беларуси запрещено вывозить 254 вида товаров
22:01 21.03.2022 (обновлено: 22:15 21.03.2022) Подписаться на
Всего в документе определены 254 вида товаров. Уточняется, что цель данной меры – защита экономических интересов государства
ТБИЛИСИ, 21 мар - Sputnik. Расширен перечень товаров, вывоз которых из Беларуси запрещен, сообщил Sputnik Беларусь.
Уточняется, что два соответствующих документа подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Первое постановление коснется продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных. Под запрет также попадет белковое сырье для комбикормовой промышленности.
Уточняется, что данным документом расширено постановление правительства за номером 125, которым ранее был продлен запрет на вывоз основных видов зерна из Беларуси. Он распространяется на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков, также под запрет экспорта попали дробленое зерно, семена рапса, подсолнечника, жом свекловичный, жмых, шрот из семян рапса или кользы, говорится в документе.
Вторым постановлением будет запрещен вывоз отдельных видов промышленных товаров.
Всего в документе определены 254 вида товаров. Уточняется, что цель данной меры – защита экономических интересов государства.
Пресс-служба Совмина уточнила, что срок действия обоих документов – шесть месяцев, они будут официально опубликованы во вторник, 22 марта, и сразу после этого вступят в законную силу.
Напомним, помимо указанного выше зерна в Беларуси действует временный запрет на вывоз пшеничной муки и гречневой крупы.