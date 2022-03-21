https://sputnik-georgia.ru/20220321/novyy-proekt-po-razvitiyu-malogo-biznesa-startuet-v-gruzii-265363172.html

Новый проект по развитию малого бизнеса стартует в Грузии

Новый проект по развитию малого бизнеса стартует в Грузии

Размер гранта госпрограммы составит 30 тысяч лари, а в четырех регионах страны он увеличен до 40 тысяч лари 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T09:01+0400

2022-03-21T09:01+0400

2022-03-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Государственная программа "Производи в Грузии" с 21 марта начинает прием бизнес-идей для развития и продвижения микро- и малого бизнеса, говорится в заявлении агентства.Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.В объявленном конкурсе грантов может участвовать любой совершеннолетний гражданин Грузии, за исключением победителей программы в 2020 года, и получивших финансирование в 2015 и 2018 годах бенефициаров.Размер гранта программы составит 30 тысяч лари, а в регионах при финансировании Европейского Союза он увеличен до 40 тысяч лари – Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Гурия и Кахети.Министр: процесс импортозамещения в Грузии усилится >>Победитель программы должен софинансировать проект на не менее чем 20% от суммы гранта, а в высокогорных населенных пунктах не менее 10%. В случае победы в программе ее бенефициара вклад его составит не менее 50% от суммы гранта, а в высокогорных поселениях – не менее 25%.Победитель программы обязан определить цель суммы гранта следующим образом – капитальные затраты не менее 90%, оборотные средства не более 10%.Программа может финансировать более 300 видов экономической деятельности.Прием бизнес-идей для участия в программе продолжится до 15:00 11 апреля.Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, формирование современной предпринимательской культуры и создание новых рабочих мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, экономика, новости, производи в грузии