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РФ диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада - Новак
РФ диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада - Новак
При полном отказе Запада от российской нефти мировые цены cпособны вырасти до 300 долларов за баррель, а то и выше, заявил замглавы правительства 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T17:07+0400
2022-03-21T17:07+0400
2022-03-21T17:26+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В России планируют диверсифицировать поставки собственной нефти, если страны Запада от нее откажутся, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.Новак отметил, что в данное время компании уже создают новые логистические схемы. По словам вице-премьера, если потребителям предложить скидки, то они охотно купят сырье."Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — добавил Новак.При этом вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время намного важнее сохранить объемы добычи углеводородов. Он отметил, что пока снижения не наблюдается, нефтесервисные компании загружены.Обнародованы подробности поиска нефти у побережья Грузии >>>При полном отказе Запада от российской нефти, мировые цены могут вырасти до 300 долларов за баррель, а по оценкам некоторых аналитиков — до 500, утверждает Новак.К слову, одной из ответных мер на запрет Вашингтона на поставки нефти из России может быть заморозка экспорта урана из России в США. Как уточнил Новак, этот вопрос изучается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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РФ диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада - Новак
17:07 21.03.2022 (обновлено: 17:26 21.03.2022) Подписаться на
При полном отказе Запада от российской нефти мировые цены cпособны вырасти до 300 долларов за баррель, а то и выше, заявил замглавы правительства
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik.
В России планируют диверсифицировать поставки собственной нефти, если страны Запада от нее откажутся, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.
"Все сценарии у нас, конечно, просчитываются. Самые жесткие, которые можно себе представить. Мы исходим из того, что мы не будем этого допускать, будем диверсифицировать поставки. Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном, это танкеры, которые можно поставить в другие регионы", — объяснил замглавы правительства.
Новак отметил, что в данное время компании уже создают новые логистические схемы. По словам вице-премьера, если потребителям предложить скидки, то они охотно купят сырье.
"Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — добавил Новак.
При этом вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время намного важнее сохранить объемы добычи углеводородов. Он отметил, что пока снижения не наблюдается, нефтесервисные компании загружены.
При полном отказе Запада от российской нефти, мировые цены могут вырасти до 300 долларов за баррель, а по оценкам некоторых аналитиков — до 500, утверждает Новак.
К слову, одной из ответных мер на запрет Вашингтона на поставки нефти из России может быть заморозка экспорта урана из России в США. Как уточнил Новак, этот вопрос изучается.
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