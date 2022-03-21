https://sputnik-georgia.ru/20220321/rf-diversifitsiruet-postavki-nefti-pri-otkaze-zapada---novak-265387621.html

РФ диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада - Новак

РФ диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада - Новак

При полном отказе Запада от российской нефти мировые цены cпособны вырасти до 300 долларов за баррель, а то и выше, заявил замглавы правительства 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T17:07+0400

2022-03-21T17:07+0400

2022-03-21T17:26+0400

александр новак

россия

в мире

экономика

вашингтон

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23398/82/233988289_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_8b436ff7d41a3cdffc9de5577af4141a.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В России планируют диверсифицировать поставки собственной нефти, если страны Запада от нее откажутся, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.Новак отметил, что в данное время компании уже создают новые логистические схемы. По словам вице-премьера, если потребителям предложить скидки, то они охотно купят сырье."Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — добавил Новак.При этом вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время намного важнее сохранить объемы добычи углеводородов. Он отметил, что пока снижения не наблюдается, нефтесервисные компании загружены.Обнародованы подробности поиска нефти у побережья Грузии >>>При полном отказе Запада от российской нефти, мировые цены могут вырасти до 300 долларов за баррель, а по оценкам некоторых аналитиков — до 500, утверждает Новак.К слову, одной из ответных мер на запрет Вашингтона на поставки нефти из России может быть заморозка экспорта урана из России в США. Как уточнил Новак, этот вопрос изучается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

вашингтон

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

александр новак, россия, в мире, экономика, вашингтон, сша