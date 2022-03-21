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РФ диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада - Новак
РФ диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада - Новак
При полном отказе Запада от российской нефти мировые цены cпособны вырасти до 300 долларов за баррель, а то и выше, заявил замглавы правительства 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T17:07+0400
2022-03-21T17:26+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В России планируют диверсифицировать поставки собственной нефти, если страны Запада от нее откажутся, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.Новак отметил, что в данное время компании уже создают новые логистические схемы. По словам вице-премьера, если потребителям предложить скидки, то они охотно купят сырье."Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — добавил Новак.При этом вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время намного важнее сохранить объемы добычи углеводородов. Он отметил, что пока снижения не наблюдается, нефтесервисные компании загружены.Обнародованы подробности поиска нефти у побережья Грузии &gt;&gt;&gt;При полном отказе Запада от российской нефти, мировые цены могут вырасти до 300 долларов за баррель, а по оценкам некоторых аналитиков — до 500, утверждает Новак.К слову, одной из ответных мер на запрет Вашингтона на поставки нефти из России может быть заморозка экспорта урана из России в США. Как уточнил Новак, этот вопрос изучается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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александр новак, россия, в мире, экономика, вашингтон, сша

РФ диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада - Новак

17:07 21.03.2022 (обновлено: 17:26 21.03.2022)
© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - Sputnik Грузия, 1920, 21.03.2022
© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv
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При полном отказе Запада от российской нефти мировые цены cпособны вырасти до 300 долларов за баррель, а то и выше, заявил замглавы правительства
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В России планируют диверсифицировать поставки собственной нефти, если страны Запада от нее откажутся, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.

"Все сценарии у нас, конечно, просчитываются. Самые жесткие, которые можно себе представить. Мы исходим из того, что мы не будем этого допускать, будем диверсифицировать поставки. Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном, это танкеры, которые можно поставить в другие регионы", — объяснил замглавы правительства.

Новак отметил, что в данное время компании уже создают новые логистические схемы. По словам вице-премьера, если потребителям предложить скидки, то они охотно купят сырье.
"Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — добавил Новак.
При этом вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время намного важнее сохранить объемы добычи углеводородов. Он отметил, что пока снижения не наблюдается, нефтесервисные компании загружены.
Обнародованы подробности поиска нефти у побережья Грузии >>>
При полном отказе Запада от российской нефти, мировые цены могут вырасти до 300 долларов за баррель, а по оценкам некоторых аналитиков — до 500, утверждает Новак.
К слову, одной из ответных мер на запрет Вашингтона на поставки нефти из России может быть заморозка экспорта урана из России в США. Как уточнил Новак, этот вопрос изучается.
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