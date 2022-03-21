https://sputnik-georgia.ru/20220321/v-gruzii-fermeram-predlagayut-sozdat-kooperativy-pri-80-sofinansirovanii-265381611.html

В Грузии фермерам предлагают создать кооперативы при 80% софинансировании

В Грузии фермерам предлагают создать кооперативы при 80% софинансировании

Новая программа, которая направлена на поддержку кооперативов, предусматривает высокое софинансирование работы фермеров, заявил министр 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T14:46+0400

2022-03-21T14:46+0400

2022-03-21T15:02+0400

министерство сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правительство Грузии приступает к реализации новой программы поддержки фермерских кооперативов на создание овощехранилищ при 80% софинансировании государства, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.Власти для роста сельскохозяйственного производства в стране приняли решение задействовать изменения в программе "Льготный агрокредит" с субсидированием до 9% и внедрить новую программу по поддержке фермерских кооперативов по созданию овощехранилищ.Т. е. фермеры, выращивающие овощи, смогут объединиться, образовать кооператив и при выполнении определенных условий получат финансирование от государства в виде субсидии на обустройство овощехранилища, до 80% от общей стоимости проекта.По словам министра, правительство уже много лет реализует важные программы, направленные на развитие сотрудничества в винодельческой, молочной, пчеловодческой и других областях."Конечно, все это направлено на то, чтобы наши фермеры имели возможность хранить свою продукцию в соответствии с современными, общепринятыми стандартами, и периодически поставляли их на рынок на более выгодных для них условиях и сохраняли качество продукции", – отметил Шамугия.По словам министра, за последние годы на реализацию программ в сельском хозяйстве было инвестировано в общей сложности 4,5 млрд лари, большая часть из которых приходится на частные инвестиции.Проблемы и возможности – каково быть фермером в Грузии >>>Министерство сельского хозяйства Грузии с 2013 года задействовало программу сельских кооперативов, целью которых является создание новых рабочих мест в сельской местности, внедрение новых технологий, рост сельскохозяйственного производства и экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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министерство сельского хозяйства грузии, новости, экономика, грузия, фермеры