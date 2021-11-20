https://sputnik-georgia.ru/20211120/problemy-i-vozmozhnosti--kakovo-byt-fermerom-v-gruzii-262245989.html

Проблемы и возможности – каково быть фермером в Грузии

Проблемы и возможности – каково быть фермером в Грузии

Как пандемия коронавируса повлияла на работу фермеров, с какими трудностями они столкнулись и что изменилось за два года пребывания в такое непростое время – в... 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T16:00+0400

2021-11-20T16:00+0400

2021-11-20T17:05+0400

грузия

аналитика

интервью

сельское хозяйство

фермеры

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Сельское хозяйство – одно из приоритетных отраслей экономики Грузии, которая в условиях пандемии коронавируса столкнулось с серьезными проблемами. С какими вызовами столкнулись грузинские фермеры и насколько профессия фермера популярна в стране, рассказала Sputnik Грузия по случаю День фермера исполнительный директор АФГ Тамар Тория.Из-за коронавируса День фермера вот уже второй год проходит, как и любой другой. Никакие мероприятия не запланированы, а о профессиональном дне фермерам напоминают поздравления, которые они получают от Минсельхоза и Ассоциации фермеров Грузии (АФГ) онлайн.Ассоциация фермеров Грузии была основана в 2012 году и объединяет около 4 тысяч фермеров во всей стране. Ассоциация выступает в качестве посредника между правительством и фермерами. Цель АФГ - улучшение качества жизни грузинских фермеров посредством их объединения, продвижения их интересов и всестороннего содействия в укреплении сельскохозяйственного сектора Грузии.— Как пандемия коронавируса повлияла на работу фермеров? С какими трудностями они столкнулись и что изменилось за два года пребывания в таком непростом режиме?— Вообще, COVID-19 принес много вызовов разным отраслям, в том числе сельскому хозяйству. Для оценки влияния коронавируса на сельское хозяйство наша Ассоциация в марте 2020 года провела телефонный опрос среди фермеров. Были опрошены 175 фермеров и представителей агробизнеса. Исследование охватило все регионы.В результате выяснилось, что коронавирус оказал негативное влияние на доступность производственных ресурсов. Более 60% опрошенных сказали, что подорожали импортируемые агросредства. Исследование также показало, что для фермеров и представителей агробизнеса подорожали кредиты, взятые в долларах. Многим из них пришлось согласиться на отсрочку по выплатам кредитов, и эта проблема актуальна в том числе спустя два года.Также чрезвычайное положение, объявленное в то время, и периодические локдауны создали проблемы передвижению фермеров и реализации их продукции.Один из названных вызовов, который актуален и сегодня, – ограниченный доступ к оборудованию и запчастям для сельхозтехники.Вы, наверное, помните, что в прошлом году у Агентства по управлению проектами была программа механизации. Но за несколько часов все выделенные средства были уже распределены, и многие фермеры остались не у дел.Доступ к финансам остается острой проблемой. Появились сложности планирования из-за неопределенности в связи с пандемией. Эта проблема всех сфер, в том числе и сельского хозяйства. Есть проблемы в связи с реализацией продукции.— Сегодня очень популярно продавать любой товар онлайн. Насколько фермеры освоили эти услуги?— У нас большая проблема перехода на электронные продажи. В условиях коронавируса быстрее наступила эра цифровизации, и онлайн-продажи стали особенно актуальными. Многим фермерам трудно дается это новшество, и мы всячески их консультируем.— Отразилась ли пандемия на популярности профессии фермера в Грузии?— Несмотря на все вызовы, перед которыми стоит сельскохозяйственный сектор, его популярность, как бы это парадоксально ни звучало, только растет. Тем более в условиях коронавируса. Во всем мире появилась тенденция, согласно которой люди потихоньку переезжают из города в села. У нас много молодых фермеров. Хотя средний возраст фермера в Грузии все еще очень высокий. Но тенденция последних пяти лет хорошая.Большая заинтересованность среди женщин, особенно в сфере агротуризма – это смесь разных отраслей сельского хозяйства и сектора гостеприимства. Речь идет о молодых людях до 30-35 лет. А средний возраст выше 45-50 лет. Это старое поколение фермеров, которое в основном скептически смотрит на новшества и меньше принимает новые тенденции. Хотя среди них и много прогрессивно мыслящих людей, которые вместе с более молодым поколением осваивают разные профессии в сельском хозяйстве.— Что больше всего привлекает молодежь?— Включенность молодежи обусловило и то, что наша Ассоциация активно представлена на разных цифровых платформах.У нас есть платформа GFA digital, где объединены разные цифровые сервисы, которые мы предлагаем фермерам. Одна из таких – мобильное приложение agronavti.ge, которое запущено в 2017 году, и на сегодняшний день им пользуются четыре тысячи фермеров, в основном молодые. Оно помогает им в планировании и управлении агробизнесом для получения максимальной прибыли в соответствии с рыночными тенденциями.Кроме того на сайте есть платформы:Agroskills.ge – создана для развития профессионального образования с учетом дефицита и потребности в квалифицированных кадрах, где можно выбрать и пройти различные профессиональные курсы онлайн и получить соответствующий сертификат.Agromap.ge – позволяет фермеру устанавливать контакты и заключать бизнес-сделки.Agrojobs.ge – объединяет работодателей и соискателей работы в сельскохозяйственном секторе, для чего она предоставляет заинтересованным сторонам доступ к платформе трудоустройства.Agrogate.world – первая онлайн-платформа агротуризма на Южном Кавказе, предлагающая путешественникам отдых в традиционной сельскохозяйственной среде, адаптированной к туризму.— Сегодня, спустя почти два года с начала пандемии, кажется, что все трудности позади, нет чрезвычайного положения и вроде не ожидаются локдауны. Что сегодня беспокоит грузинских фермеров?— Подорожание импортированных агросредств, обесценивание лари, ограниченный доступ к технике, нехватка финансов, невозможность отсрочки кредитов, несуществование прогнозов, которые позволили бы фермерам спланировать свой бизнес и онлайн-продажи. Мы активно включены в процесс внедрения стандарта качества, чтобы приблизить фермерскую деятельность к европейской. Сегодня вновь есть страх перед закрытием аграрных рынков и этой зимой.— За последний год многие жители Грузии ездили в Европу на сезонные заработки. Есть ли вероятность, что это может вызвать дефицит рабочей силы?— В регионах всегда была и есть большая проблема рабочей силы. Особенно после того, как наши граждане начали ездить на заработки в Германию. Именно поэтому мы создали платформу для поддержки местной занятости. Часто местные хозяйства сталкиваются с проблемой отсутствия рабочей силы.Еще одной проблемой я бы назвала дефицит складских хозяйств. Мы часто сталкиваемся с проблемой хранения продукции. Они, вроде, строятся благодаря разным проектам, но масштабы не те, и в этом плане многое нужно сделать.Агрополитика ГрузииОсновная цель агрополитики в Грузии – увеличение экспорта агропродовольственной продукции и снижение зависимости от импорта. В развитие сельского хозяйства к 2030 году планируется инвестирование 7 миллиардов лари (2,25 млрд долларов) . В стране осуществляются такие госпроекты, как софинансирование предприятий, агрострахование, "Проект льготного агрокредита", "Внедри будущее", "Проект по содействию фермерам в проведении весенних работ", "Грузинский чай". Некоторые из них изменены в связи с кризисом.Для помощи фермерам в период пандемии был разработан антикризисный план "Забота о селе и фермере", на что было выделено 300 миллионов лари (96 млн долларов). Благодаря программе около 200 тысяч фермеров получают дополнительные льготы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, аналитика, интервью, сельское хозяйство, фермеры