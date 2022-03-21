В Тбилиси изменились номера автобусов – что и куда едет
13:31 21.03.2022 (обновлено: 13:57 21.03.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСиний пассажирский автобус MAN
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Изменения не коснулись маршрутов автобусов, они будут передвигаться по установленной схеме
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Изменились маршрутные номера автобусов, которые курсируют по улицам Тбилиси, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.
Изменения номеров коснулись тех маршрутов, которые обслуживали пассажиров до внедрения интегрированной системы оплаты.
В частности, автобус №1 стал №361. Остальные номера и изменились следующим образом:
№2 - №305;
№3 - №313;
№4 - №324;
№6 - №326;
№7 - №367;
№9 - №307;
№10 - №380;
№11 - №381;
№12 - №312;
№14 - №314;
№15 - №315;
№17 - №317;
№18 - №318;
№20 - №320;
№21 - №311;
№22 - №322;
№23 - №323;
№24 - №304;
№25 - №325;
№27 - №327;
№28 - №328;
№29 - №329;
№30 - №376;
№31 - №331;
№32 - №335;
№33 - №308;
№34 - №354;
№36 - №336;
№37 - №337;
№38 - №338;
№39 - №309;
№40 - №340;
№41 - №341;
№42 - №342;
№43 - №393;
№45 - №355;
№46 - №306;
№47 - №347;
№49 - №349;
№50 - №350.
№51 - №351;
№52- №352;
№53 - №353;
№54 - №302;
№56 - №356;
№58 - №358;
№59 - №359;
№60 - №360;
№62 - №362;
№68 - №368;
№70 - №370;
№71- №371;
№72 - №372;
№73 - №373;
№75 - №375;
№78 - №378;
№79 - №379;
№84 - №384;
№86 - №386;
№87- №397;
№88 - №388;
№89 - №389;
№90 - №390;
№91 - №391;
№92 - №392;
№94 - №394;
№95 - №395;
№99 - №398;
№103 - №374;
№106 - №316;
№108 - №348;
№112 - №382;
№121 - №357;
№124 - №364;
№150 - №310.
В мэрии отмечают, что изменения не коснулись маршрутов автобусов, и они будут передвигаться по установленной схеме.
Общественный транспорт Тбилиси перешел на безлимитную или абонементную систему оплаты за проезд с 1 февраля 2022 года.
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