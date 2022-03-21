https://sputnik-georgia.ru/20220321/v-tbilisi-izmenilis-nomera-avtobusov---chto-i-kuda-edet-265376155.html

В Тбилиси изменились номера автобусов – что и куда едет

В Тбилиси изменились номера автобусов – что и куда едет

Изменения не коснулись маршрутов автобусов, они будут передвигаться по установленной схеме 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Изменились маршрутные номера автобусов, которые курсируют по улицам Тбилиси, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.Изменения номеров коснулись тех маршрутов, которые обслуживали пассажиров до внедрения интегрированной системы оплаты.В частности, автобус №1 стал №361. Остальные номера и изменились следующим образом:В мэрии отмечают, что изменения не коснулись маршрутов автобусов, и они будут передвигаться по установленной схеме.Общественный транспорт Тбилиси перешел на безлимитную или абонементную систему оплаты за проезд с 1 февраля 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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