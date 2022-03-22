https://sputnik-georgia.ru/20220322/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-053-265402431.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 053

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 053

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 766 инфицированных 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 053, скончались 7 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 643 295 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 2 067 человек, а с начала пандемии – 1 601 578. Скончались 16 678.За сутки сделано 21 614 тестов на коронавирус, в том числе 19 284 на антиген и 2 330 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,87%, за последние 14 дней – 7,19%, за последние семь дней – 4,78%.К этому времени сделано 2 844 372 прививки, в том числе за последние сутки – 1 661.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 766 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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