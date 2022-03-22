https://sputnik-georgia.ru/20220322/eto-partiya-voyny--vlasti-gruzii-otkazyvayutsya-ot-initsiativ-oppozitsii-po-vneshney-politike-265415561.html

"Это партия войны"- власти Грузии отказываются от инициатив оппозиции по внешней политике

"Это партия войны"- власти Грузии отказываются от инициатив оппозиции по внешней политике

Значительная часть оппозиции проводит информационную войну против собственной страны, считает Мдинарадзе 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T16:41+0400

2022-03-22T16:41+0400

2022-03-22T18:27+0400

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мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будет рассматривать ни одну инициативу оппозиционного "Единого национального движения" и их соратников касательно внешней политики страны, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.Часть грузинской оппозиции во главе с "Единым национальным движением" не раз критиковала власти за решение не водить санкции против России из-за событий на Украине. А на акциях в поддержку Украины в Тбилиси не раз требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.Ранее оппозиционные депутаты от партии "Лело" выступили с предложением организовать выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии посредством видеосвязи. В правящей партии заявили, что это решать не оппозиции, а властям двух стран.В "Лело" также заявили, что запланированы несколько инициатив, направленных на евроатлантическую интеграцию Грузии и сокращение российского влияния на страну. "Это абсурд" – глава парламента Грузии об инициативе оппозиции по Украине>>По его словам, невозможно начать рассмотрение вопросов, инициированных людьми, которые проводят гибридную информационную войну против собственной страны.Данное решение жизненно важно для обеспечения мира в Грузии, подчеркнул он."Мы сделаем все для этого", - отметил Мдинарадзе.Поток дезинформацииПо словам Мдинарадзе, значительная часть оппозиции проводит информационную войну против собственной страны и власти. Так, Мдинарадзе назвал ложью информацию о том, что в государственных школах и вузах страны планируется восстановить русский сектор, также что в Батуми открывается русская школа. Кроме того, представитель "Мечты" назвал фейком слухи о том, что на рассмотрение парламента поступают поправки в закон "О гражданстве", которые связаны якобы с бесконтрольным массовым въездом граждан России в Грузию.Не соответствует действительности и то, что российский военный самолет пересек воздушное пространство Грузии, а также разговоры о строительстве новой дороги, связывающей Чечню с Грузией, добавил Мдинарадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, мамука мдинарадзе