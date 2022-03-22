https://sputnik-georgia.ru/20220322/eto-partiya-voyny--vlasti-gruzii-otkazyvayutsya-ot-initsiativ-oppozitsii-po-vneshney-politike-265415561.html
"Это партия войны"- власти Грузии отказываются от инициатив оппозиции по внешней политике
"Это партия войны"- власти Грузии отказываются от инициатив оппозиции по внешней политике
Значительная часть оппозиции проводит информационную войну против собственной страны, считает Мдинарадзе 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T16:41+0400
2022-03-22T16:41+0400
2022-03-22T18:27+0400
политика
грузия
новости
грузинская мечта
мамука мдинарадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24766/18/247661810_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_a41461358b84f972f90bde8d5f1dd9ac.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будет рассматривать ни одну инициативу оппозиционного "Единого национального движения" и их соратников касательно внешней политики страны, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.Часть грузинской оппозиции во главе с "Единым национальным движением" не раз критиковала власти за решение не водить санкции против России из-за событий на Украине. А на акциях в поддержку Украины в Тбилиси не раз требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.Ранее оппозиционные депутаты от партии "Лело" выступили с предложением организовать выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии посредством видеосвязи. В правящей партии заявили, что это решать не оппозиции, а властям двух стран.В "Лело" также заявили, что запланированы несколько инициатив, направленных на евроатлантическую интеграцию Грузии и сокращение российского влияния на страну. "Это абсурд" – глава парламента Грузии об инициативе оппозиции по Украине>>По его словам, невозможно начать рассмотрение вопросов, инициированных людьми, которые проводят гибридную информационную войну против собственной страны.Данное решение жизненно важно для обеспечения мира в Грузии, подчеркнул он."Мы сделаем все для этого", - отметил Мдинарадзе.Поток дезинформацииПо словам Мдинарадзе, значительная часть оппозиции проводит информационную войну против собственной страны и власти. Так, Мдинарадзе назвал ложью информацию о том, что в государственных школах и вузах страны планируется восстановить русский сектор, также что в Батуми открывается русская школа. Кроме того, представитель "Мечты" назвал фейком слухи о том, что на рассмотрение парламента поступают поправки в закон "О гражданстве", которые связаны якобы с бесконтрольным массовым въездом граждан России в Грузию.Не соответствует действительности и то, что российский военный самолет пересек воздушное пространство Грузии, а также разговоры о строительстве новой дороги, связывающей Чечню с Грузией, добавил Мдинарадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24766/18/247661810_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_1a0207a1ecef8d276f909a3dd6be1fd2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, грузинская мечта, мамука мдинарадзе
"Это партия войны"- власти Грузии отказываются от инициатив оппозиции по внешней политике
16:41 22.03.2022 (обновлено: 18:27 22.03.2022) Подписаться на
Значительная часть оппозиции проводит информационную войну против собственной страны, считает Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будет рассматривать ни одну инициативу оппозиционного "Единого национального движения" и их соратников касательно внешней политики страны, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.
Часть грузинской оппозиции во главе с "Единым национальным движением" не раз критиковала власти за решение не водить санкции против России из-за событий на Украине. А на акциях в поддержку Украины в Тбилиси не раз требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
"Исходя из предательских и антигосударственных действий "партии войны", мы приняли решение не рассматривать ни одну инициативу "партии войны", а также ее подразделений", - заявил Мдинарадзе
Ранее оппозиционные депутаты от партии "Лело" выступили с предложением организовать выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии посредством видеосвязи. В правящей партии заявили, что это решать не оппозиции, а властям двух стран.
В "Лело" также заявили, что запланированы несколько инициатив, направленных на евроатлантическую интеграцию Грузии и сокращение российского влияния на страну.
По его словам, невозможно начать рассмотрение вопросов, инициированных людьми, которые проводят гибридную информационную войну против собственной страны.
"Их цель - втянуть Грузию в войну, увеличить будущие риски или, как минимум, нанести крайний, непоправимый ущерб имиджу страны, ее национальным и экономическим интересам и тем самым извлечь какую-то выгоду для себя. Поэтому мы не будем рассматривать ни одну их инициативу, связанную с внешней политикой", - отметил Мдинарадзе.
Данное решение жизненно важно для обеспечения мира в Грузии, подчеркнул он.
"Мы сделаем все для этого", - отметил Мдинарадзе.
Поток дезинформации
По словам Мдинарадзе, значительная часть оппозиции проводит информационную войну против собственной страны и власти.
Так, Мдинарадзе назвал ложью информацию о том, что в государственных школах и вузах страны планируется восстановить русский сектор, также что в Батуми открывается русская школа.
Кроме того, представитель "Мечты" назвал фейком слухи о том, что на рассмотрение парламента поступают поправки в закон "О гражданстве", которые связаны якобы с бесконтрольным массовым въездом граждан России в Грузию.
"Это лишь малая часть перечня их вредительства... Все они выдуманы, чтобы вызвать волнения в обществе! Параллельно этому они выдвигают разные инициативы, которые служат их пропагандистским и популистским целям", - сказал Мдинарадзе.
Не соответствует действительности и то, что российский военный самолет пересек воздушное пространство Грузии, а также разговоры о строительстве новой дороги, связывающей Чечню с Грузией, добавил Мдинарадзе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.