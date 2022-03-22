https://sputnik-georgia.ru/20220322/kakie-kovid-ogranicheniya-snimayutsya-v-gruzii-s-28-marta-265405006.html

Какие ковид-ограничения снимаются в Грузии с 28 марта?

Какие ковид-ограничения снимаются в Грузии с 28 марта?

В Грузии снимаются практически все ковид-ограничения, кроме обязательного ношения масок в закрытом помещении 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T12:20+0400

2022-03-22T12:20+0400

2022-03-22T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Власти Грузии сняли ряд ковид-ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране, решение принято по итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.Так, с 28 марта в Грузии отменяют масочный режим на улицах. Однако маски еще нужны в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте.В Грузии отменяют масочный режим>>Вместе с тем снимается количественное ограничение на посещение объектов питания. Это также касается спортивных, культурных и других общественных мероприятий."Будут сняты количественные ограничения в отношении объектов общественного питания, а также спортивных, культурных и других мероприятий, в том числе общественных", – заявил глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге.Кроме того, отменяется обязательство самоизоляции для граждан Грузии, которые въезжают в страну без ПЦР-теста. До этого непривитые граждане Грузии направлялись на 5-дневную самоизоляцию, если въезжали без ПЦР-теста.Решением координационного совета на рабочие места возвращаются сотрудники компаний, которые работали в дистанционном режиме.Кроме того, правительство в апреле продолжит поощрительную денежную программу для невакцинированных граждан, которые решат привиться против коронавируса.Единовременная надбавка в размере 200 лари будет автоматически выдана всем гражданам в возрасте старше 50 лет, которые сделают прививку от коронавируса. Кроме того, надбавку в размере 100 лари получат лица старше 50 лет, которые решат сделать "бустерную дозу".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19