https://sputnik-georgia.ru/20220322/kakoe-mesto-prognoziruyut-gruzii-na-evrovidenii--2022-bukmekery-265413960.html

Какое место прогнозируют Грузии на "Евровидении - 2022" букмекеры

Какое место прогнозируют Грузии на "Евровидении - 2022" букмекеры

Букмекеры прочат победу представителю Украины – группе KALUSH Orchestra 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T15:16+0400

2022-03-22T15:16+0400

2022-03-22T15:28+0400

евровидение 2022

грузия

новости

в мире

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/16/265413352_0:126:1441:936_1920x0_80_0_0_619c2ed680d56531ec0b50766b0a7b38.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузия, которую на "Евровидении - 2022" в Турине представит группа Circus Mircus с песней Lock Me In, по прогнозам букмекеров, займет 29 место на международном песенном конкурсе.По данным статистики, которая появилась на официальном сайте Eurovision World, первое место займет Украина с вероятностью 35%.Представитель Грузии – группа Circus Mircus – выступит на "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала. Точный порядковый номер определят продюсеры шоу, когда будут известны все песни. Это произойдет не раньше апреля.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.О чем песня грузин на "Евровидении - 2022" и что о ней думают в мире? >>>Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

евровидение 2022, грузия, новости, в мире, италия