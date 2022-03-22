https://sputnik-georgia.ru/20220322/kutaisskiy-aeroport-proshel-kontrol-mezhdunarodnogo-audita-daqcp-265411268.html
Кутаисский аэропорт прошел контроль международного аудита DAQCP
Кутаисский аэропорт прошел контроль международного аудита DAQCP
В аэропорту Кутаиси проверили антифризное оборудование и жидкости, качество процедур и квалификацию обслуживающего персонала 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T14:14+0400
2022-03-22T14:14+0400
2022-03-22T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели успешно прошел аудит контроля качества противообледенительной обработки воздушных судов независимой аудиторской организации DAQCP - De-icing/Antiicing Quality Control Pool - DAQCP, сообщает Объединение аэропортов Грузии.DAQCP – независимая аудиторская организация, основанная в 1997 году группой крупнейших авиакомпаний под эгидой IATA. Эксперты DAQCP – это специалисты в области качества, техобслуживания ВС и безопасности полетов из крупнейших авиакомпаний. Контроль качества основан на мировых стандартах SAE, ICAO, IATA."Это означает, что в аэропорту Кутаиси самолет обрабатывается незамерзающей жидкостью в полном соответствии со стандартами IATA и самолет сможет эксплуатироваться даже в суровых погодных условиях... Мы стали членами объединения, куда входят более 300 аэропортов, прошедших аудит", – говорится в сообщении.Кутаисский международный аэропорт – второй по популярности аэропорт в Грузии после Тбилисского. Отсюда в разные точки мира осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании.В январе 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 70% от уровня за аналогичный период 2019 года. Аэропорт обслужил 39 049 пассажиров, тогда как в январе 2019 года этот показатель составлял 55 895.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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аэропорт, кутаисский международный аэропорт, кутаиси, грузия, новости, общество, объединение аэропортов грузии
Кутаисский аэропорт прошел контроль международного аудита DAQCP
14:14 22.03.2022 (обновлено: 14:22 22.03.2022) Подписаться на
В аэропорту Кутаиси проверили антифризное оборудование и жидкости, качество процедур и квалификацию обслуживающего персонала
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели успешно прошел аудит контроля качества противообледенительной обработки воздушных судов независимой аудиторской организации DAQCP - De-icing/Antiicing Quality Control Pool - DAQCP, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
DAQCP – независимая аудиторская организация, основанная в 1997 году группой крупнейших авиакомпаний под эгидой IATA.
Эксперты DAQCP – это специалисты в области качества, техобслуживания ВС и безопасности полетов из крупнейших авиакомпаний. Контроль качества основан на мировых стандартах SAE, ICAO, IATA.
"Это означает, что в аэропорту Кутаиси самолет обрабатывается незамерзающей жидкостью в полном соответствии со стандартами IATA и самолет сможет эксплуатироваться даже в суровых погодных условиях... Мы стали членами объединения, куда входят более 300 аэропортов, прошедших аудит", – говорится в сообщении.
Как отметили в Объединении аэропортов Грузии, в международном аэропорту Кутаиси были проверены антифризное оборудование и жидкости, качество процедур и квалификация обслуживающего персонала.
Кутаисский международный аэропорт – второй по популярности аэропорт в Грузии после Тбилисского. Отсюда в разные точки мира осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании.
В январе 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 70% от уровня за аналогичный период 2019 года. Аэропорт обслужил 39 049 пассажиров, тогда как в январе 2019 года этот показатель составлял 55 895.
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