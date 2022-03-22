https://sputnik-georgia.ru/20220322/kutaisskiy-aeroport-proshel-kontrol-mezhdunarodnogo-audita-daqcp-265411268.html

Кутаисский аэропорт прошел контроль международного аудита DAQCP

Кутаисский аэропорт прошел контроль международного аудита DAQCP

В аэропорту Кутаиси проверили антифризное оборудование и жидкости, качество процедур и квалификацию обслуживающего персонала 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T14:14+0400

2022-03-22T14:14+0400

2022-03-22T14:22+0400

аэропорт

кутаисский международный аэропорт

кутаиси

грузия

новости

общество

объединение аэропортов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252111420_0:14:1300:745_1920x0_80_0_0_8bf2ad75966b3c5a5196371bb2b334d3.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели успешно прошел аудит контроля качества противообледенительной обработки воздушных судов независимой аудиторской организации DAQCP - De-icing/Antiicing Quality Control Pool - DAQCP, сообщает Объединение аэропортов Грузии.DAQCP – независимая аудиторская организация, основанная в 1997 году группой крупнейших авиакомпаний под эгидой IATA. Эксперты DAQCP – это специалисты в области качества, техобслуживания ВС и безопасности полетов из крупнейших авиакомпаний. Контроль качества основан на мировых стандартах SAE, ICAO, IATA."Это означает, что в аэропорту Кутаиси самолет обрабатывается незамерзающей жидкостью в полном соответствии со стандартами IATA и самолет сможет эксплуатироваться даже в суровых погодных условиях... Мы стали членами объединения, куда входят более 300 аэропортов, прошедших аудит", – говорится в сообщении.Кутаисский международный аэропорт – второй по популярности аэропорт в Грузии после Тбилисского. Отсюда в разные точки мира осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании.В январе 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 70% от уровня за аналогичный период 2019 года. Аэропорт обслужил 39 049 пассажиров, тогда как в январе 2019 года этот показатель составлял 55 895.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аэропорт, кутаисский международный аэропорт, кутаиси, грузия, новости, общество, объединение аэропортов грузии