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Новые меры поддержки экономики разработали в России
Новые меры поддержки экономики разработали в России
Проект плана по противодействию западным санкциям планируется одобрить на предстоящем совещании правительства 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T17:48+0400
2022-03-22T17:48+0400
2022-03-22T17:59+0400
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михаил мишустин
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Правительство России подготовило новые меры поддержки экономики в условиях санкций.На прошлой неделе правительство уже подготовило проект, включающий более 100 инициатив по противодействию западных санкций. Общий объем финансирования оценивается в триллион рублейПо словам премьер-министра России Михаила Мишустина, за неделю сформирован еще один пакет предложений. В частности, по его словам, будет донастроена специальная программа стимулирования разработки предприятиями РФ конструкторской документации. Проект постановления внесен в кабмин.Кроме того, на рассмотрении комиссии находится предложение по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты.Также, рассказал Мишустин, может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков.Россия будет выплачивать долги в рублях >>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, новости, экономика, михаил мишустин, антироссийские санкции
Новые меры поддержки экономики разработали в России
17:48 22.03.2022 (обновлено: 17:59 22.03.2022) Подписаться на
Проект плана по противодействию западным санкциям планируется одобрить на предстоящем совещании правительства
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Правительство России подготовило новые меры поддержки экономики в условиях санкций.
На прошлой неделе правительство уже подготовило проект, включающий более 100 инициатив по противодействию западных санкций. Общий объем финансирования оценивается в триллион рублей
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, за неделю сформирован еще один пакет предложений.
"Он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер", - сказал Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
В частности, по его словам, будет донастроена специальная программа стимулирования разработки предприятиями РФ конструкторской документации. Проект постановления внесен в кабмин.
Кроме того, на рассмотрении комиссии находится предложение по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты.
Также, рассказал Мишустин, может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.