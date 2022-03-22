https://sputnik-georgia.ru/20220322/novye-mery-podderzhki-ekonomiki-razrabotali-v-rossii-265418887.html

Новые меры поддержки экономики разработали в России

Новые меры поддержки экономики разработали в России

Проект плана по противодействию западным санкциям планируется одобрить на предстоящем совещании правительства 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T17:48+0400

2022-03-22T17:48+0400

2022-03-22T17:59+0400

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михаил мишустин

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Правительство России подготовило новые меры поддержки экономики в условиях санкций.На прошлой неделе правительство уже подготовило проект, включающий более 100 инициатив по противодействию западных санкций. Общий объем финансирования оценивается в триллион рублейПо словам премьер-министра России Михаила Мишустина, за неделю сформирован еще один пакет предложений. В частности, по его словам, будет донастроена специальная программа стимулирования разработки предприятиями РФ конструкторской документации. Проект постановления внесен в кабмин.Кроме того, на рассмотрении комиссии находится предложение по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты.Также, рассказал Мишустин, может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков.Россия будет выплачивать долги в рублях >>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, новости, экономика, михаил мишустин, антироссийские санкции