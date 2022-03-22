https://sputnik-georgia.ru/20220322/seychas-nam-nuzhno-edinstvo---oppozitsiya-otvetila-gruzinskoy-mechte-265420365.html

"Сейчас нам нужно единство" - оппозиция ответила "Грузинской мечте"

"Сейчас нам нужно единство" - оппозиция ответила "Грузинской мечте"

Нужно отложить в сторону узкопартийные интересы и вместе стоять на международной арене, заявил лидер оппозиционной партии 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T18:39+0400

2022-03-22T18:39+0400

2022-03-22T18:55+0400

грузия

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грузинская мечта

георгий вашадзе

мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказывается от единства и не может отложить в сторону узкопартийные интересы, заявил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.Ранее лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая партия не будет рассматривать ни одну инициативу оппозиционного "Единого национального движения" и его соратников касательно внешней политики.По его словам, тот, кто сегодня ищет врага внутри страны, тот сам является врагом этой страны."Когда вы отказываетесь от единства, тем самым вы враждуете с государственными интересами Грузии… Вы снова нас разделяйте, снова нас делите. Говорите, что мы ничто, пришиваете ярлыки", - сказал Вашадзе."Это партия войны"- власти Грузии отказываются от инициатив оппозиции по внешней политике>>По словам оппозиционера, представители правящей партии заинтересованы лишь в сохранении должностей.Часть грузинской оппозиции во главе с "Единым национальным движением" не раз критиковала власти за решение не вводить санкции против России из-за событий на Украине. А на акциях в поддержку Украины в Тбилиси зачастую требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, георгий вашадзе, мамука мдинарадзе