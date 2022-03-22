https://sputnik-georgia.ru/20220322/vse-reshit-narod-reaktsiya-vlastey-na-vozmozhnyy-neytralitet-gruzii-265421693.html

Все решит народ: реакция властей на возможный нейтралитет Грузии

Все решит народ: реакция властей на возможный нейтралитет Грузии

Грузия сейчас должна сохранить мир и поддержку государственных институтов, считает спикер парламента 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T19:38+0400

2022-03-22T19:38+0400

2022-03-22T19:38+0400

грузия

политика

новости

каха каладзе

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Власти Грузии всегда будут действовать исходя из интересов народа и страны, но вопрос нейтралитета страны на данный момент не рассматривается, заявляют лидеры правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Вопрос нейтралитета Грузии поднялся из-за событий на Украине. Грузинская оппозиционная партия утверждает, что абсолютное большинство населения Грузии хочет военного нейтралитета страны."Такой вопрос не стоит в повестке дня", - сказал председатель парламента Шалва Папуашвили.Большинство жителей Грузии за нейтралитет страны – Инашвили >>По его словам, Грузия сейчас должна сохранить мир и поддержку государственных институтов."К сожалению у нас нет единства и его не получается, поэтому консолидация, а более правильным термином было бы "поддержка государственных институтов" необходима, чтобы сохранить мир в стране", - сказал Папуашвили.А вот генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе отвечая на вопрос о возможном нейтралитете для Грузии заявил, что власти будут исходить в этом вопросе, как и в других, исходя из интересов страны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что обсуждаемые с Россией вопросы по гарантиям безопасности, по Донбассу и Крыму, в том числе о нейтралитете, окончательно должен решить украинский народ на референдумеВ ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил Украина, являясь суверенным государством, может иметь свои внутригосударственные процедуры, но затягивать переговоры нежелательно.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, каха каладзе, шалва папуашвили