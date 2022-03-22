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Большинство жителей Грузии за нейтралитет страны – Инашвили
Большинство жителей Грузии за нейтралитет страны – Инашвили
Депутат обратилась в прокуратуру из-за открытого письма "Единого фронта патриотов Грузии" к Путину 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T13:55+0400
2022-03-22T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Все уверения оппозиционной партии "Единое национальное движение" касательно НАТО являются ложью – абсолютное большинство населения Грузии хочет военного нейтралитета страны, утверждает один из лидеров оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили.По ее словам, депутат парламента от "Нацдвижения" Нона Мамулашвили обратилась в прокуратуру из-за открытого письма "Единого фронта патриотов Грузии" к президенту России Владимиру Путину. Авторы письма – сторонники военного нейтралитета Грузии, которые выражают желание встретиться с руководством законодательного органа России.Открытое письмо было обнародовано в феврале. "Единый фронт патриотов Грузии" объединяет 55 политических и общественных организаций.Более 50 политических и общественных организаций Грузии обратились к Путину>>Как отметила Инашвили, это мирное письмо, также как и открытое письмо к странам-членам Совета безопасности ООН, обнародованное в марте."Что написано в письме? Всего три вещи: 1. Грузия не хочет ни с кем воевать, ни с одним соседом! 2. Абсолютное большинство населения Грузии хочет нейтралитета. 3. Давайте начнем переговоры на уровне депутатов", – подчеркнула Инашвили."Единый фронт патриотов Грузии" призвал Совет безопасности ООН поддержать и внести вклад в нейтралитет Грузии и Украины. В обращении отмечено, что события на Украине наглядно показывают, что нейтралитет – лучшее решение для таких стран, как Грузия и Украина.Лидер "Альянса патриотов" выразила уверенность, что бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение" пытается втянуть Грузию в войну с Россией.Партия "Альянс патриотов" многие годы выступает за военный нейтралитет Грузии и за прямой диалог с Россией, ее лидеры уже несколько раз посещали Москву.Партия "Альянс патриотов Грузии" была создана в декабре 2012 года. В 2014 году ее лидер Ирма Инашвили на выборах мэра Тбилиси показала четвертый результат, набрав 4,72%. На парламентских выборах 2016 года партия набрала 5,01% и попала в парламент, а на выборах 2020 года набрала 3,14%."Нейтралитет для Грузии и Украины" - Единый фронт патриотов Грузии обратился к Совбезу ООН>>Однако лидеры партии отказались входить в парламент, считая выборы сфальсифицированными. При этом четверо депутатов из списка партии покинули "Альянс" и вошли в парламент Грузии, создав политическую группу "Европейские социалисты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, владимир путин, ирма инашвили, украина, нато, альянс патриотов грузии
Большинство жителей Грузии за нейтралитет страны – Инашвили
13:55 22.03.2022 (обновлено: 14:01 22.03.2022) Подписаться на
Депутат обратилась в прокуратуру из-за открытого письма "Единого фронта патриотов Грузии" к Путину
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Все уверения оппозиционной партии "Единое национальное движение" касательно НАТО являются ложью – абсолютное большинство населения Грузии хочет военного нейтралитета страны, утверждает один из лидеров оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили.
По ее словам, депутат парламента от "Нацдвижения" Нона Мамулашвили обратилась в прокуратуру из-за открытого письма "Единого фронта патриотов Грузии" к президенту России Владимиру Путину. Авторы письма – сторонники военного нейтралитета Грузии, которые выражают желание встретиться с руководством законодательного органа России.
"Что должна расследовать прокуратура? Почему мы написали письмо президенту России о том, что мы не хотим войны? Будьте внимательны: мы не хотим войны, мы хотим мира!!! Письмо об этом, и кто-то должен начать расследование из-за этого?! Это ведь смешно?!" – написала Инашвили в соцсети.
Открытое письмо было обнародовано в феврале. "Единый фронт патриотов Грузии" объединяет 55 политических и общественных организаций.
Как отметила Инашвили, это мирное письмо, также как и открытое письмо к странам-членам Совета безопасности ООН, обнародованное в марте.
"Что написано в письме? Всего три вещи: 1. Грузия не хочет ни с кем воевать, ни с одним соседом! 2. Абсолютное большинство населения Грузии хочет нейтралитета. 3. Давайте начнем переговоры на уровне депутатов", – подчеркнула Инашвили.
"Единый фронт патриотов Грузии" призвал Совет безопасности ООН поддержать и внести вклад в нейтралитет Грузии и Украины. В обращении отмечено, что события на Украине наглядно показывают, что нейтралитет – лучшее решение для таких стран, как Грузия и Украина.
"В мире многое меняется, тема нейтралитета становится актуальной, сама Украина ведет переговоры с Россией о новых гарантиях безопасности и о нейтралитете! Зеленский открыто заявляет, что НАТО для них закончилось и повторяю: договариваются о нейтралитете, об украинской модели нейтралитета!" – написала Инашвили.
Лидер "Альянса патриотов" выразила уверенность, что бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение" пытается втянуть Грузию в войну с Россией.
Партия "Альянс патриотов" многие годы выступает за военный нейтралитет Грузии и за прямой диалог с Россией, ее лидеры уже несколько раз посещали Москву.
Партия "Альянс патриотов Грузии" была создана в декабре 2012 года. В 2014 году ее лидер Ирма Инашвили на выборах мэра Тбилиси показала четвертый результат, набрав 4,72%. На парламентских выборах 2016 года партия набрала 5,01% и попала в парламент, а на выборах 2020 года набрала 3,14%.
Однако лидеры партии отказались входить в парламент, считая выборы сфальсифицированными. При этом четверо депутатов из списка партии покинули "Альянс" и вошли в парламент Грузии, создав политическую группу "Европейские социалисты".
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