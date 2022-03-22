https://sputnik-georgia.ru/20220322/bolshinstvo-zhiteley-gruzii-za-neytralitet-strany-inashvili-265410582.html

Большинство жителей Грузии за нейтралитет страны – Инашвили

Большинство жителей Грузии за нейтралитет страны – Инашвили

Депутат обратилась в прокуратуру из-за открытого письма "Единого фронта патриотов Грузии" к Путину 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T13:55+0400

2022-03-22T13:55+0400

2022-03-22T14:01+0400

политика

грузия

новости

владимир путин

ирма инашвили

украина

нато

альянс патриотов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/03/249913870_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_d0255cda7e9489ee89a6049db99900ad.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Все уверения оппозиционной партии "Единое национальное движение" касательно НАТО являются ложью – абсолютное большинство населения Грузии хочет военного нейтралитета страны, утверждает один из лидеров оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили.По ее словам, депутат парламента от "Нацдвижения" Нона Мамулашвили обратилась в прокуратуру из-за открытого письма "Единого фронта патриотов Грузии" к президенту России Владимиру Путину. Авторы письма – сторонники военного нейтралитета Грузии, которые выражают желание встретиться с руководством законодательного органа России.Открытое письмо было обнародовано в феврале. "Единый фронт патриотов Грузии" объединяет 55 политических и общественных организаций.Более 50 политических и общественных организаций Грузии обратились к Путину>>Как отметила Инашвили, это мирное письмо, также как и открытое письмо к странам-членам Совета безопасности ООН, обнародованное в марте."Что написано в письме? Всего три вещи: 1. Грузия не хочет ни с кем воевать, ни с одним соседом! 2. Абсолютное большинство населения Грузии хочет нейтралитета. 3. Давайте начнем переговоры на уровне депутатов", – подчеркнула Инашвили."Единый фронт патриотов Грузии" призвал Совет безопасности ООН поддержать и внести вклад в нейтралитет Грузии и Украины. В обращении отмечено, что события на Украине наглядно показывают, что нейтралитет – лучшее решение для таких стран, как Грузия и Украина.Лидер "Альянса патриотов" выразила уверенность, что бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение" пытается втянуть Грузию в войну с Россией.Партия "Альянс патриотов" многие годы выступает за военный нейтралитет Грузии и за прямой диалог с Россией, ее лидеры уже несколько раз посещали Москву.Партия "Альянс патриотов Грузии" была создана в декабре 2012 года. В 2014 году ее лидер Ирма Инашвили на выборах мэра Тбилиси показала четвертый результат, набрав 4,72%. На парламентских выборах 2016 года партия набрала 5,01% и попала в парламент, а на выборах 2020 года набрала 3,14%."Нейтралитет для Грузии и Украины" - Единый фронт патриотов Грузии обратился к Совбезу ООН>>Однако лидеры партии отказались входить в парламент, считая выборы сфальсифицированными. При этом четверо депутатов из списка партии покинули "Альянс" и вошли в парламент Грузии, создав политическую группу "Европейские социалисты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, владимир путин, ирма инашвили, украина, нато, альянс патриотов грузии