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Грузия действует с учетом интересов безопасности страны – Талаквадзе
Грузия действует с учетом интересов безопасности страны – Талаквадзе
Оппозиция пытается манипулировать вопросом Украины, чтобы проводить собственную повестку дня, уверен Талаквадзе 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T17:55+0400
2022-03-23T17:55+0400
2022-03-23T17:55+0400
арчил талаквадзе
политика
грузия
новости
мамука мдинарадзе
ираклий гарибашвили
украина
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинские власти принимают политические решения с учетом национальных интересов и интересов безопасности страны, заявил экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров парламентского большинства, член правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Более того, на акциях в поддержку Украины они требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.По его словам, в этом плане вопросов нет у большей части населения и партнеров Грузии, а также у украинского народа, который не раз выразил благодарность грузинскому народу и властям за поддержку.Как отметил Талаквадзе, согласно всем опросам, большая часть граждан поддерживает предпринятые правительством шаги и решения. А тем временем "радикальная оппозиция", основанные ею неправительственные организации и контролируемые ею СМИ, по словам Талаквадзе, постоянно заняты "атакой" на собственное правительство и страну."Постоянно заняты попытками, чтобы Грузия предприняла неоправданные в данный момент шаги, которые никак не соответствуют той политике, которую мы проводим вместе с нашими партнерами. Это совершенно очевидно. И мы не допустим, чтобы кто-то ввел общество в заблуждение", - заявил Талаквадзе.Граждан Грузии вывезли из Львова в Польшу >>>По мнению Талаквадзе, оппозиция пытается манипулировать вопросом Украины, чтобы проводить собственную повестку дня. "Наши власти не дадут радикальной оппозиции такой возможности", - подчеркнул он.Кроме того, Талаквадза прокомментировал заявление свыше 20 неправительственных организацией, в котором сказано, что "правительство Грузии должно зафиксировать четкую позицию в поддержку Запада"."Заявления и требования части НПО носят очень общий характер, они очень категоричные и сделаны в ультимативном тоне, что непонятно в это сложное время", - сказал Талаквадзе.Накануне лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая партия не будет рассматривать ни одну инициативу оппозиционного "Единого национального движения" и его соратников касательно внешней политики.В ответ правящую партию обвинили в том, что она руководствуется узкопартийными интересами и не стремится к консолидации с оппозицией, чтобы совместно отстаивать интересы государства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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арчил талаквадзе, политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, ираклий гарибашвили, украина, грузинская мечта, единое нацдвижение
Грузия действует с учетом интересов безопасности страны – Талаквадзе
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Оппозиция пытается манипулировать вопросом Украины, чтобы проводить собственную повестку дня, уверен Талаквадзе
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинские власти принимают политические решения с учетом национальных интересов и интересов безопасности страны, заявил экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров парламентского большинства, член правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе.
Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Более того, на акциях в поддержку Украины они требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
"Все шаги, политические решения правительства Грузии основываются на национальных интересах и интересах безопасности страны, а также на обязательствах перед нашими международными партнерами", - сказал Талаквадзе журналистам.
По его словам, в этом плане вопросов нет у большей части населения и партнеров Грузии, а также у украинского народа, который не раз выразил благодарность грузинскому народу и властям за поддержку.
Как отметил Талаквадзе, согласно всем опросам, большая часть граждан поддерживает предпринятые правительством шаги и решения. А тем временем "радикальная оппозиция", основанные ею неправительственные организации и контролируемые ею СМИ, по словам Талаквадзе, постоянно заняты "атакой" на собственное правительство и страну.
"Постоянно заняты попытками, чтобы Грузия предприняла неоправданные в данный момент шаги, которые никак не соответствуют той политике, которую мы проводим вместе с нашими партнерами. Это совершенно очевидно. И мы не допустим, чтобы кто-то ввел общество в заблуждение", - заявил Талаквадзе.
По мнению Талаквадзе, оппозиция пытается манипулировать вопросом Украины, чтобы проводить собственную повестку дня. "Наши власти не дадут радикальной оппозиции такой возможности", - подчеркнул он.
Кроме того, Талаквадза прокомментировал заявление свыше 20 неправительственных организацией, в котором сказано, что "правительство Грузии должно зафиксировать четкую позицию в поддержку Запада".
"Заявления и требования части НПО носят очень общий характер, они очень категоричные и сделаны в ультимативном тоне, что непонятно в это сложное время", - сказал Талаквадзе.
Накануне лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая партия не будет рассматривать ни одну инициативу оппозиционного "Единого национального движения" и его соратников касательно внешней политики.
В ответ правящую партию обвинили в том, что она руководствуется узкопартийными интересами и не стремится к консолидации с оппозицией, чтобы совместно отстаивать интересы государства.
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