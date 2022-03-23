https://sputnik-georgia.ru/20220323/pervyy-kanal-provedet-shkolnuyu-onlayn-olimpiadu-po-matematike-265446995.html

Первый канал проведет школьную онлайн-олимпиаду по математике

Первый канал проведет школьную онлайн-олимпиаду по математике

Олимпиада стартует в цифровом пространстве – в приложении 1TVplay 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T17:37+0400

2022-03-23T17:37+0400

2022-03-23T17:37+0400

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1tv – первый канал. общественное телевидение грузии

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. "Телешкола" Первого канала объявила о начале онлайн-олимпиады по математике для учеников 5-6 классов.Проект не имеет аналогов на грузинском телевидении и предоставляет уникальную возможность бесплатного участия учеников из любой точки Грузии. Олимпиада стартует в цифровом пространстве – в приложении 1TVplay.Всего в рамках проекта будет проведено десять онлайн-уроков, которые будут транслироваться на Первом канале в субботу. В каждом уроке будут обсуждаться темы, содержащие теорию решения нестандартных задач.Онлайн-олимпиада подразумевает несколько этапов. В каждом онлайн-туре будут выявлены 10 конкурсантов с лучшими результатами, которые автоматически выйдут в полуфинал. Всего в полуфинале продолжат участие 100 конкурсантов. В финале будут выявлены победители олимпиады – 10 лучших участников.Высшее образование в Грузии в цифрах >>>Регистрация на олимпиаду доступна с 26 марта. Ученики, желающие принять участие в проекте должны зарегистрироваться в приложении 1TVplay, в специально созданном для олимпиады разделе. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование в грузии, грузия, новости, общество, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии, школа