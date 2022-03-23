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Первый канал проведет школьную онлайн-олимпиаду по математике
Первый канал проведет школьную онлайн-олимпиаду по математике
Олимпиада стартует в цифровом пространстве – в приложении 1TVplay 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T17:37+0400
2022-03-23T17:37+0400
2022-03-23T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. "Телешкола" Первого канала объявила о начале онлайн-олимпиады по математике для учеников 5-6 классов.Проект не имеет аналогов на грузинском телевидении и предоставляет уникальную возможность бесплатного участия учеников из любой точки Грузии. Олимпиада стартует в цифровом пространстве – в приложении 1TVplay.Всего в рамках проекта будет проведено десять онлайн-уроков, которые будут транслироваться на Первом канале в субботу. В каждом уроке будут обсуждаться темы, содержащие теорию решения нестандартных задач.Онлайн-олимпиада подразумевает несколько этапов. В каждом онлайн-туре будут выявлены 10 конкурсантов с лучшими результатами, которые автоматически выйдут в полуфинал. Всего в полуфинале продолжат участие 100 конкурсантов. В финале будут выявлены победители олимпиады – 10 лучших участников.Высшее образование в Грузии в цифрах >>>Регистрация на олимпиаду доступна с 26 марта. Ученики, желающие принять участие в проекте должны зарегистрироваться в приложении 1TVplay, в специально созданном для олимпиады разделе. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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образование в грузии, грузия, новости, общество, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии, школа
Первый канал проведет школьную онлайн-олимпиаду по математике
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Олимпиада стартует в цифровом пространстве – в приложении 1TVplay
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. "Телешкола" Первого канала объявила о начале онлайн-олимпиады по математике для учеников 5-6 классов.
Проект не имеет аналогов на грузинском телевидении и предоставляет уникальную возможность бесплатного участия учеников из любой точки Грузии. Олимпиада стартует в цифровом пространстве – в приложении 1TVplay.
В олимпиаде могут участвовать учащиеся всех государственных и частных школ Грузии. Отмечается, что мероприятие направлено на развитие математических и логических навыков учащихся и приобретение знаний, необходимых для решения нестандартных задач.
Всего в рамках проекта будет проведено десять онлайн-уроков, которые будут транслироваться на Первом канале
в субботу. В каждом уроке будут обсуждаться темы, содержащие теорию решения нестандартных задач.
Онлайн-олимпиада подразумевает несколько этапов. В каждом онлайн-туре будут выявлены 10 конкурсантов с лучшими результатами, которые автоматически выйдут в полуфинал.
Всего в полуфинале продолжат участие 100 конкурсантов. В финале будут выявлены победители олимпиады – 10 лучших участников.
Регистрация на олимпиаду доступна с 26 марта. Ученики, желающие принять участие в проекте должны зарегистрироваться в приложении 1TVplay, в специально созданном для олимпиады разделе.
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