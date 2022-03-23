https://sputnik-georgia.ru/20220323/yunosheskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-otpravilas-na-turnir-v-portugaliyu-265426826.html

Юношеская сборная Грузии по футболу отправилась на турнир в Португалию

Юношеская сборная Грузии по футболу отправилась на турнир в Португалию

Осенью 2022 года футболистам команды исполнится 19 лет, и она примет участие в квалификационном этапе чемпионата Европы 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T09:52+0400

2022-03-23T09:52+0400

2022-03-23T09:52+0400

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юношеская сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Юношеская сборная Грузии до 18 лет по футболу отправилась в Португалию, где примет участие в международном товарищеском турнире. Команда Лаши Пирцхалаишвили в рамках турнира встретится со сверстниками из Словакии, Северной Македонии и Португалии. На турнир, который пройдет в Португалии, главный тренер вызвал 20 игроков.Расписание сборной Грузии на турнире:В начале марта грузинские футболисты сыграли два матча против сборной Венгрии. Первый матч завершился победой Грузии, а во втором матче была зафиксирована нулевая ничья. Сборная Грузии по футболу готовится к матчу с Боснией и Герцеговиной >>Напомним, что осенью 2022 года команде Пирцхалаишвили исполнится 19 лет, и она примет участие в квалификационном этапе чемпионата Европы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, спорт, футбол, юношеская сборная грузии по футболу