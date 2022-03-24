https://sputnik-georgia.ru/20220324/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-599-265459965.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 599

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 599

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 739 инфицированных 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T10:58+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 599, скончались 7 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 644 711 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 3 846 человек, а с начала пандемии – 1 608 441. Скончались 16 688.За сутки сделано 22 532 теста на коронавирус, в том числе 20 307 на антиген и 2 225 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,66%, за последние 14 дней – 5,73%, за последние семь дней – 4,18%.К этому времени сделано 2 848 368 прививок, в том числе за последние сутки – 1 521.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 739 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19