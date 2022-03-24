https://sputnik-georgia.ru/20220324/dinamo-batumi-obyavilo-o-perekhode-v-klub-kvaratskheliya--265477684.html

"Динамо" Батуми объявило о переходе в клуб Кварацхелия

"Динамо" Батуми объявило о переходе в клуб Кварацхелия

Ранее ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T19:24+0400

2022-03-24T19:24+0400

2022-03-24T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Полузащитник Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в "Динамо" из Батуми, сообщает пресс-служба грузинского клуба.Сроки соглашения не уточняются. Ранее в четверг "Рубин" и Кварацхелия достигли взаимной договоренности о приостановке контракта. В настоящее время полузащитник находится в расположении сборной Грузии и готовится к товарищескому матчу с командой Боснии и Герцеговине в Сараево."Допускаю, что Кварацхелия будет играть в "Динамо" из Батуми - гендиректор ФК "Рубин" >>В текущем сезоне Кварацхелия забил два мяча в 22 матчах во всех турнирах за "Рубин".Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.

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грузия, новости, спорт, футбол, фк "динамо" батуми