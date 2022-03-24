https://sputnik-georgia.ru/20220324/dinamo-batumi-obyavilo-o-perekhode-v-klub-kvaratskheliya--265477684.html
"Динамо" Батуми объявило о переходе в клуб Кварацхелия
"Динамо" Батуми объявило о переходе в клуб Кварацхелия
Ранее ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T19:24+0400
2022-03-24T19:24+0400
2022-03-24T19:24+0400
грузия
новости
спорт
футбол
фк "динамо" батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251715972_0:106:2856:1714_1920x0_80_0_0_e83f878bd742b38560f4a7b3666433a5.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Полузащитник Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в "Динамо" из Батуми, сообщает пресс-служба грузинского клуба.Сроки соглашения не уточняются. Ранее в четверг "Рубин" и Кварацхелия достигли взаимной договоренности о приостановке контракта. В настоящее время полузащитник находится в расположении сборной Грузии и готовится к товарищескому матчу с командой Боснии и Герцеговине в Сараево."Допускаю, что Кварацхелия будет играть в "Динамо" из Батуми - гендиректор ФК "Рубин" >>В текущем сезоне Кварацхелия забил два мяча в 22 матчах во всех турнирах за "Рубин".Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251715972_210:0:2747:1903_1920x0_80_0_0_3cfe0f4bddfc44c7ce2ec26a572b33d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, футбол, фк "динамо" батуми
"Динамо" Батуми объявило о переходе в клуб Кварацхелия
Подписаться на
Ранее ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Полузащитник Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в "Динамо" из Батуми, сообщает пресс-служба грузинского клуба.
Сроки соглашения не уточняются. Ранее в четверг "Рубин" и Кварацхелия достигли взаимной договоренности о приостановке контракта.
В настоящее время полузащитник находится в расположении сборной Грузии и готовится к товарищескому матчу с командой Боснии и Герцеговине в Сараево.
В текущем сезоне Кварацхелия забил два мяча в 22 матчах во всех турнирах за "Рубин".
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.