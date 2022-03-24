https://sputnik-georgia.ru/20220324/gruziya-poluchit-samoe-bolshoe-finansirovanie-ot-vsemirnogo-banka-za-30-let-265479884.html

Грузия получит самое большое финансирование от Всемирного банка за 30 лет

Грузия получит самое большое финансирование от Всемирного банка за 30 лет

В рамках проекта будут финансироваться сразу несколько направлений, в том числе образование, здравоохранение и социальная защита 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Исполнительный совет директоров Всемирного банка утвердил "Программу для результата" по развитию человеческого капитала для повышения экономического потенциала Грузии, предполагающую многоотраслевые инвестиции в размере 400 миллионов долларов.По данным Всемирного банка, это будет самой крупной инвестицией в Грузию за 30 лет и первым случаем выделения средств непосредственно самим Всемирным банком.В рамках "Программы для результата" будут финансироваться сразу несколько направлений, в том числе образование, здравоохранение и социальная защита.По его словам, улучшение доступа к образованию высокого качества и равноправным сервисам здравоохранения и социальной защиты будет способствовать подготовке крепкой основы в Грузии для инклюзивного и устойчивого экономического роста.В свою очередь, министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили отметил, что инвестиции в человеческий капитал особо важны в период пандемии коронавируса.Всемирный банк помогает Грузии стать региональным транзитным узлом >>"Мы очень ценим эту важную поддержку Всемирного банка и с нетерпением ждем плодотворного сотрудничества", - сказал Хуцишвили.Главные цели программыПрограмма подразумевает реформирование системы образования, системы здравоохранения и социальной защиты, что улучшит социальную помощь детям из бедных семей и даст возможность безработным найти работу.Также программа поможет властям закупать услуги здравоохранения, провести реформу ценообразования в медицинских услугах, увеличить эффективность фармацевтического рынка, а также улучшить систему первичного здравоохранения и лечения в клиниках.Кроме того, программа будет способствовать изменению системы образования в Грузии, начиная с дошкольного образования, заканчивая высшим.Еще одним компонентом программы будет обязательства Грузии в повестке дня изменения климата. В том числе она будет способствовать борьбе с изменениями климата в Грузии, развитию экологических программ и увеличению энергоэффективности зданий.

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