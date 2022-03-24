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Грузия станет страной-хозяйкой крупнейшей выставки туризма в Берлине

Грузия станет страной-хозяйкой крупнейшей выставки туризма в Берлине

Это возможность для Грузии предложить туристический продукт миллионам потребителей, считают организаторы 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T08:01+0400

2022-03-24T08:01+0400

2022-03-24T08:38+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузия примет участие в берлинской выставке-ярмарке ITB Berlin в 2023 году в качестве страны-хозяйки, сообщает Национальная администрация туризма.ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году, и с тех пор приобрела мировую известность.По сообщению ведомства, организаторы берлинской выставки на протяжении двух дней провели встречи с сотрудниками Национальной администрации туризма Грузии.В ходе визита заместитель главы администрации туризма Тамаз Иорашвили встретился с организаторами выставки для обсуждения организационных вопросов, в том числе с директором выставки Дэвидом Рутцем."В этом году выставка прошла онлайн, мероприятие набрало 8 миллионов откликов в соцсетях и 16 миллионов отзывов в СМИ. В 2023 году эти данные для Грузии удвоятся, утроятся и увеличатся еще больше. Это возможность для Грузии предложить туристический продукт миллиону потребителей", – сказал Дэвид Рутц.Примечательно, что в начале марта Грузия была представлена в качестве страны-партнера ITB в отрасли туризма. Выставка прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.Откуда приезжают в Грузию - последние данные>>На ITB будут представлены все сегменты туристической индустрии – международные федерации туризма, национальные и региональные туристические организации, туристические и транспортные агентства и туроператоры, отели. На мероприятии будут представители 185 стран.Туристическая отрасль Грузии сильно пострадала от пандемии коронавируса. В 2020 году доходы от туризма опустились на рекордно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. При этом 2019 год, последний перед пандемией, был для Грузии рекордно успешным. Тогда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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