https://sputnik-georgia.ru/20220324/u-rustavskogo-teatra-budet-sobstvennyy-shrift-265475319.html

У Руставского театра будет собственный шрифт

У Руставского театра будет собственный шрифт

Для Руставского театра 2022 год юбилейный – ему исполняется 55 лет 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Презентация шрифта, созданного специально для Руставского театра имени Гиги Лорткипанидзе, прошла в театре.Новый шрифт по заказу театра создал руставский каллиграф Давид Майсурадзе. Вдохновением послужила афиша Руставского театра, которая была создана 40 лет назад.Кроме того, на мероприятии был подписан меморандум о сотрудничестве между Руставсиким театром и Тбилисским университетом им. Ш. Руставели.Целью меморандума является содействие развитию, популяризации театрального искусства, планирование совместных мероприятий и проектов в сфере исполнительского мастерства, повышение квалификации студентов/актеров и развитие профессиональных навыков."И здесь есть театр" – заключенные женской колонии поставили спектакль >>>Также у студентов Театрального университета будет возможность участвовать в спектаклях, мероприятиях и проектах, организованных Руставским театром.Студентам также будет предоставлена ​​возможность активно использовать материальные и интеллектуальные ресурсы Руставского муниципального театра в образовательных целях.Руставский театр, в свою очередь, получит возможность проводить совместно запланированные мероприятия на базе университета, использовать интеллектуальные ресурсы университета, а также декорации и реквизит.

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рустави, театр, новости, грузия, культура, письменность