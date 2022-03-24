https://sputnik-georgia.ru/20220324/u-rustavskogo-teatra-budet-sobstvennyy-shrift-265475319.html
У Руставского театра будет собственный шрифт
У Руставского театра будет собственный шрифт
Для Руставского театра 2022 год юбилейный – ему исполняется 55 лет 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T18:23+0400
2022-03-24T18:23+0400
2022-03-24T18:36+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Презентация шрифта, созданного специально для Руставского театра имени Гиги Лорткипанидзе, прошла в театре.Новый шрифт по заказу театра создал руставский каллиграф Давид Майсурадзе. Вдохновением послужила афиша Руставского театра, которая была создана 40 лет назад.Кроме того, на мероприятии был подписан меморандум о сотрудничестве между Руставсиким театром и Тбилисским университетом им. Ш. Руставели.Целью меморандума является содействие развитию, популяризации театрального искусства, планирование совместных мероприятий и проектов в сфере исполнительского мастерства, повышение квалификации студентов/актеров и развитие профессиональных навыков."И здесь есть театр" – заключенные женской колонии поставили спектакль >>>Также у студентов Театрального университета будет возможность участвовать в спектаклях, мероприятиях и проектах, организованных Руставским театром.Студентам также будет предоставлена возможность активно использовать материальные и интеллектуальные ресурсы Руставского муниципального театра в образовательных целях.Руставский театр, в свою очередь, получит возможность проводить совместно запланированные мероприятия на базе университета, использовать интеллектуальные ресурсы университета, а также декорации и реквизит.
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рустави, театр, новости, грузия, культура, письменность
У Руставского театра будет собственный шрифт
18:23 24.03.2022 (обновлено: 18:36 24.03.2022) Подписаться на
Для Руставского театра 2022 год юбилейный – ему исполняется 55 лет
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Презентация шрифта, созданного специально для Руставского театра имени Гиги Лорткипанидзе, прошла в театре.
Для Руставского театра 2022 год юбилейный – ему исполняется 55 лет. В связи с этим театр решил создать собственный шрифт, который бы подчеркивал индивидуальность театра.
Новый шрифт по заказу театра
создал руставский каллиграф Давид Майсурадзе. Вдохновением послужила афиша Руставского театра, которая была создана 40 лет назад.
Кроме того, на мероприятии был подписан меморандум о сотрудничестве между Руставсиким театром и Тбилисским университетом им. Ш. Руставели.
Целью меморандума является содействие развитию, популяризации театрального искусства, планирование совместных мероприятий и проектов в сфере исполнительского мастерства, повышение квалификации студентов/актеров и развитие профессиональных навыков.
Также у студентов Театрального университета будет возможность участвовать в спектаклях, мероприятиях и проектах, организованных Руставским театром.
Студентам также будет предоставлена возможность активно использовать материальные и интеллектуальные ресурсы Руставского муниципального театра в образовательных целях.
Руставский театр, в свою очередь, получит возможность проводить совместно запланированные мероприятия на базе университета, использовать интеллектуальные ресурсы университета, а также декорации и реквизит.