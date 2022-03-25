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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 590
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 590
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 714 инфицированных 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T10:58+0400
2022-03-25T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 590, скончались 10 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 645 301 случай заражения.За последние 24 часа вылечились 3 247 человек, а с начала пандемии – 1 611 688. Скончались 16 698.За сутки сделано 20 918 тестов на коронавирус, в том числе 18 675 на антиген и 2 243 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,82%, за последние 14 дней – 5,14%, за последние семь дней –3,86%.К этому времени сделано 2 850 298 прививок, в том числе за последние сутки – 1 687.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 714 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 590
10:58 25.03.2022 (обновлено: 11:02 25.03.2022) Подписаться на
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 714 инфицированных
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 590, скончались 10 человек, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 645 301 случай заражения.
За последние 24 часа вылечились 3 247 человек, а с начала пандемии – 1 611 688. Скончались 16 698.
За сутки сделано 20 918 тестов на коронавирус, в том числе 18 675 на антиген и 2 243 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,82%, за последние 14 дней – 5,14%, за последние семь дней –3,86%.
К этому времени сделано 2 850 298 прививок, в том числе за последние сутки – 1 687.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 714 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.