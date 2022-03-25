https://sputnik-georgia.ru/20220325/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-590-265487769.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 590

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 590

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 714 инфицированных 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T10:58+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 590, скончались 10 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 645 301 случай заражения.За последние 24 часа вылечились 3 247 человек, а с начала пандемии – 1 611 688. Скончались 16 698.За сутки сделано 20 918 тестов на коронавирус, в том числе 18 675 на антиген и 2 243 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,82%, за последние 14 дней – 5,14%, за последние семь дней –3,86%.К этому времени сделано 2 850 298 прививок, в том числе за последние сутки – 1 687.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 714 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19