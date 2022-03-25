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Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине
Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине
События на Украине негативно скажутся на экономическом росте страны и рост ВВП не оправдает прогноза в 6%, заявил депутат 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T20:11+0400
2022-03-25T20:11+0400
2022-03-25T20:42+0400
грузия
новости
экономика
ираклий ковзанадзе
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузия может потерять миллиард долларов из-за событий на Украине, сказал глава финансово-бюджетного комитета парламента страны Ираклий Ковзанадзе.Он также отметил, что события на Украине негативно скажутся на экономическом росте страны и рост ВВП не оправдает прогноза в 6%Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.Аналитики: лари справился с внешним шоком >>Между тем Нацбанк заявляет, что стабильность грузинского финансового сектора очень хорошая.По словам главы Национального банка Кобы Гвенетадзе, осуществленные регулятором мероприятия и решения, принятые совместно с правительством Грузии, о сокращении долларизации, улучшение качества капитала и адекватный надзор обусловили, что банковский сектор сможет справиться со стоящими перед ним вызовами.
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грузия, новости, экономика, ираклий ковзанадзе
Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине
20:11 25.03.2022 (обновлено: 20:42 25.03.2022) Подписаться на
События на Украине негативно скажутся на экономическом росте страны и рост ВВП не оправдает прогноза в 6%, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузия может потерять миллиард долларов из-за событий на Украине, сказал глава финансово-бюджетного комитета парламента страны Ираклий Ковзанадзе.
"И Россия, и Украина среди наших главных торговых партнеров. Россия находится на втором, а Украина – на 5-6 меcте. Ожидается сокращение экспорта, денежных переводов, туризма. Замминистра финансов Георгий Какауридзе у нас на комитете заявил, что мы потеряем миллиард долларов, я думаю, что экономика Грузии лишится 1 - 1,2 миллиарда", - сказал Ковзанадзе в эфире "ТВ Пирвели".
Он также отметил, что события на Украине негативно скажутся на экономическом росте страны и рост ВВП не оправдает прогноза в 6%
Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.
Между тем Нацбанк заявляет, что стабильность грузинского финансового сектора очень хорошая.
По словам главы Национального банка Кобы Гвенетадзе, осуществленные регулятором мероприятия и решения, принятые совместно с правительством Грузии, о сокращении долларизации, улучшение качества капитала и адекватный надзор обусловили, что банковский сектор сможет справиться со стоящими перед ним вызовами.