https://sputnik-georgia.ru/20220325/glava-finansovogo-komiteta-nazval-uscherb-gruzii-ot-sobytiy-v-ukraine-265508186.html

Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине

Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине

События на Украине негативно скажутся на экономическом росте страны и рост ВВП не оправдает прогноза в 6%, заявил депутат 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T20:11+0400

2022-03-25T20:11+0400

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грузия

новости

экономика

ираклий ковзанадзе

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузия может потерять миллиард долларов из-за событий на Украине, сказал глава финансово-бюджетного комитета парламента страны Ираклий Ковзанадзе.Он также отметил, что события на Украине негативно скажутся на экономическом росте страны и рост ВВП не оправдает прогноза в 6%Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.Аналитики: лари справился с внешним шоком >>Между тем Нацбанк заявляет, что стабильность грузинского финансового сектора очень хорошая.По словам главы Национального банка Кобы Гвенетадзе, осуществленные регулятором мероприятия и решения, принятые совместно с правительством Грузии, о сокращении долларизации, улучшение качества капитала и адекватный надзор обусловили, что банковский сектор сможет справиться со стоящими перед ним вызовами.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, ираклий ковзанадзе