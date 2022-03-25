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Глава Нацбанка: финансовая система Грузии хорошо справляется с вызовами
Глава Нацбанка: финансовая система Грузии хорошо справляется с вызовами
Началось восстановление тех буферов, которые использовала финансовая система во время пандемии коронавируса, считает глава Нацбанка 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T22:42+0400
2022-03-25T22:42+0400
2022-03-25T23:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Финансовая система Грузии хорошо справляется с существующими вызовами и остается стабильной, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.При этом он отметил, что стабильность финансовой системы на данный момент является долгосрочной заботой Нацбанка."Можно сказать, что мы постоянно заботимся о ней, и при помощи тех мер, которые мы принимаем на основании постоянного анализа, финансовая система хорошо справляется с ситуацией", - сказал Гвенетадзе.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине >>Грузия не стала вводить санкции. Как заявили власти, от этого намного больше пострадает сама Грузия. Однако ситуация в финансовой сфере, про прогнозам аналитиков, ухудшится. Ожидается как падение обменного курса национальной валюты лари по отношению к доллару, так и снижение экономического роста и рост цен.
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Глава Нацбанка: финансовая система Грузии хорошо справляется с вызовами
22:42 25.03.2022 (обновлено: 23:32 25.03.2022) Подписаться на
Началось восстановление тех буферов, которые использовала финансовая система во время пандемии коронавируса, считает глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Финансовая система Грузии хорошо справляется с существующими вызовами и остается стабильной, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
"Сейчас появились новые вызовы, и хочу сказать, что уже началось восстановление тех буферов, которые использовала финансовая система во время пандемии коронавируса. Поэтому с полной ответственностью могу сказать, что финансовая система хорошо справляется с вызовами", - сказал Гвенетадзе журналистам.
При этом он отметил, что стабильность финансовой системы на данный момент является долгосрочной заботой Нацбанка.
"Можно сказать, что мы постоянно заботимся о ней, и при помощи тех мер, которые мы принимаем на основании постоянного анализа, финансовая система хорошо справляется с ситуацией", - сказал Гвенетадзе.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Грузия не стала вводить санкции. Как заявили власти, от этого намного больше пострадает сама Грузия. Однако ситуация в финансовой сфере, про прогнозам аналитиков, ухудшится. Ожидается как падение обменного курса национальной валюты лари по отношению к доллару, так и снижение экономического роста и рост цен.