https://sputnik-georgia.ru/20220325/glava-natsbanka-gruzii-inflyatsiya-v-strane-ostanetsya-vysokoy-265509352.html

Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой

Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой

Цены на нефть чувствительно выросли, что скажется на ценах на продукты и инфляции в целом, считает глава Нацбанка 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T21:35+0400

2022-03-25T21:35+0400

2022-03-25T22:01+0400

грузия

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экономика

инфляция

национальный банк грузии

коба гвенетадзе

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Ожидания по поводу снижения уровня инфляции весной не оправдаются из-за ситуации на глобальных ранках, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам.Годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7%, при прогнозе 3%.По его словам, разрыв цепи поставок непременно скажется на ценах на продукты."Цены на нефть ощутимо выросли, и я думаю, это обусловит то, что инфляция не снизится до того уровня, который мы предполагали", - заявил Гвенетадзе.Однако при этом глава Нацбанка отметил, что ожидает снижения годовой инфляции, но не на том уровне, на котором предполагалось изначально.Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине >>Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.

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грузия, новости, экономика, инфляция, национальный банк грузии, коба гвенетадзе