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Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой
Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой
Цены на нефть чувствительно выросли, что скажется на ценах на продукты и инфляции в целом, считает глава Нацбанка 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T21:35+0400
2022-03-25T21:35+0400
2022-03-25T22:01+0400
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экономика
инфляция
национальный банк грузии
коба гвенетадзе
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Ожидания по поводу снижения уровня инфляции весной не оправдаются из-за ситуации на глобальных ранках, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам.Годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7%, при прогнозе 3%.По его словам, разрыв цепи поставок непременно скажется на ценах на продукты."Цены на нефть ощутимо выросли, и я думаю, это обусловит то, что инфляция не снизится до того уровня, который мы предполагали", - заявил Гвенетадзе.Однако при этом глава Нацбанка отметил, что ожидает снижения годовой инфляции, но не на том уровне, на котором предполагалось изначально.Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине >>Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.
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грузия, новости, экономика, инфляция, национальный банк грузии, коба гвенетадзе
Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой
21:35 25.03.2022 (обновлено: 22:01 25.03.2022) Подписаться на
Цены на нефть чувствительно выросли, что скажется на ценах на продукты и инфляции в целом, считает глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Ожидания по поводу снижения уровня инфляции весной не оправдаются из-за ситуации на глобальных ранках, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам.
Годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7%, при прогнозе 3%.
"В марте мы прогнозировали снижение уровня инфляции с 14% до 8%, но, к сожалению, это будет невозможно из-за разрыва цепи поставок, которая связана с нефтью", - сказал Гвенетадзе.
По его словам, разрыв цепи поставок непременно скажется на ценах на продукты.
"Цены на нефть ощутимо выросли, и я думаю, это обусловит то, что инфляция не снизится до того уровня, который мы предполагали", - заявил Гвенетадзе.
Однако при этом глава Нацбанка отметил, что ожидает снижения годовой инфляции, но не на том уровне, на котором предполагалось изначально.
Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.