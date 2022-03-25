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Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой
Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой
Цены на нефть чувствительно выросли, что скажется на ценах на продукты и инфляции в целом, считает глава Нацбанка 25.03.2022, Sputnik Грузия
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грузия
новости
экономика
инфляция
национальный банк грузии
коба гвенетадзе
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Ожидания по поводу снижения уровня инфляции весной не оправдаются из-за ситуации на глобальных ранках, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам.Годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7%, при прогнозе 3%.По его словам, разрыв цепи поставок непременно скажется на ценах на продукты."Цены на нефть ощутимо выросли, и я думаю, это обусловит то, что инфляция не снизится до того уровня, который мы предполагали", - заявил Гвенетадзе.Однако при этом глава Нацбанка отметил, что ожидает снижения годовой инфляции, но не на том уровне, на котором предполагалось изначально.Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине &gt;&gt;Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.
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грузия, новости, экономика, инфляция, национальный банк грузии, коба гвенетадзе

Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой

21:35 25.03.2022 (обновлено: 22:01 25.03.2022)
© Facebook / National Bank of Georgia Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2022
© Facebook / National Bank of Georgia
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Цены на нефть чувствительно выросли, что скажется на ценах на продукты и инфляции в целом, считает глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Ожидания по поводу снижения уровня инфляции весной не оправдаются из-за ситуации на глобальных ранках, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам.
Годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7%, при прогнозе 3%.
"В марте мы прогнозировали снижение уровня инфляции с 14% до 8%, но, к сожалению, это будет невозможно из-за разрыва цепи поставок, которая связана с нефтью", - сказал Гвенетадзе.
По его словам, разрыв цепи поставок непременно скажется на ценах на продукты.
"Цены на нефть ощутимо выросли, и я думаю, это обусловит то, что инфляция не снизится до того уровня, который мы предполагали", - заявил Гвенетадзе.
Однако при этом глава Нацбанка отметил, что ожидает снижения годовой инфляции, но не на том уровне, на котором предполагалось изначально.
Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине >>
Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.
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