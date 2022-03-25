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Главный тренер сборной Грузии по футболу: наш соперник – хорошая команда

Главный тренер сборной Грузии по футболу: наш соперник – хорошая команда

Прошел год, как Саньоль начал работать в сборной Грузии и провел за это время, по его словам, несколько экспериментов 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Босния-Герцеговина – всегда сильный соперник, последние 20 лет у нее были сильные игроки, которые играют за очень хорошие европейские клубы, заявил главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль.Товарищеский матч сборных Грузии и Боснии и Герцеговины состоится 25 марта в городе Женица, и начнется в 23:45 по тбилисскому времени.Французский специалист отметил, что прошел год, как он начал работать в сборной Грузии и провел за это время несколько экспериментов."Я думаю, что последние 3-4 игры были довольно хорошими. Мы нашли хороший баланс между игрой в защите и игрой с мячом. Конечно, мы всегда должны думать о том, что улучшит нашу команду. Это мое самое большое желание после приезда в Грузию. Мы на правильном пути, и два товарищеских матча помогут нам подготовиться к официальному матчу, – заявил тренер.Сборная Грузии по футболу готовится к матчу с Боснией и Герцеговиной >>После игры в Боснии сборная Грузии проведет еще один гостевой товарищеский матч против Албании, который состоится 29 марта.

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