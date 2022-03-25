https://sputnik-georgia.ru/20220325/gruzinskiy-chernyy-lev-v-afrike-265502960.html

Грузинский "Черный Лев" в Африке

Грузинский "Черный Лев" в Африке

В южноафриканском городе Стелленбосх 26 марта первая грузинская регбийная франшиза дебютирует в Кубке Карри – внутреннем чемпионате действующего чемпиона мира... 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T17:10+0400

2022-03-25T17:10+0400

2022-03-25T17:10+0400

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Почему ЮАР?Между союзами регби Грузии и Южно-африканской Республики уже давно установились добрые отношения. Со временем они переросли в дружбу и сотрудничество и несколько лет назад между сторонами был подписан меморандум о десятилетнем тесном сотрудничестве.В итоге, в 2020 году должен был состояться первый тест-матч между национальными сборными ЮАР и Грузии, который по причине пандемии был отменен.Уже в 2021-ом встреча все-таки состоялась, причем было запланировано проведение двух матчей подряд, а также игра против одной из местных франшиз. Однако после первого матча в обеих командах произошло массовое заражение коронавирусом, матчи пришлось отменить, а наставник "Лелос" Леван Маисашвили в очень тяжелом, критическом состоянии долгое время лечился в госпитале Претории. К счастью, Леван одолел недуг и уже давно вернулся к работе. Кстати, тренером сборной планировалось назначить специалиста из ЮАР, однако пандемия помешала и в этом.Грузинская регбийная франшиза "Черный лев" примет участие в Кубке Карри >>Помимо отношений на уровне сборных, было решено, что грузинская франшиза примет участие во внутреннем чемпионате Южной Африки – Кубке Карри. Почему бы и нет – ведь ЮАР от Тбилиси ненамного дальше Дублина, Кардиффа или Эдинбурга, куда, к тому же, грузин никто и не зовет.Для начала "Черный Лев" попробует свои силы в Первом дивизионе одного из сильнейших турниров планеты. Дебют "Черного Льва" был запланирован на более ранний период, однако пандемия скорректировала календарь и на этот раз...Что такое "Кубок Карри"?Это одно из древнейших регбийных соревнований планеты. Все началось еще в XIX веке (!) матчем провинций Южноафриканского Союза (так называлась в те далекие времена ЮАР). Победитель получил кубок, отлитый из серебра. Это произошло в 1888 году.А в 1991-ом состоялось событие, с которого и идет официальный отсчет данного соревнования. Именно в том году знаменитые "Британские и Ирландские Львы" (сборная указанных государств, собирающаяся раз в 4 года) морским путем отправились в турне по Южной Африке. После длительного путешествия европейские регбисты наконец достигли южной оконечности материка и встретились с командами местных провинций.Европейцы выиграли все матчи, но в одном для победы пришлось попотеть и оказавший наибольшее сопротивление "Грикуоленд Уэст" стал первым владельцем драгоценного кубка. С тех пор он является переходящим кубком, носящим имя сэра Дональда Карри.В 2000 году Союз регби ЮАР решил создать Первый дивизион данного турнира, в котором и состоится дебют "Черного Льва".В турнире участвуют 10 команд, среди которых в этом году будут три иностранные: грузинский "Черный Лев", "Госхоук Зимбабве" и "Симбас Кения".Симба – Лев на языке суахилиПервым соперником "Черного Льва" станет Сборная Кении по регби. Это практически и есть участник Кубка Карри. "Симбас" - это принятое в регби прозвище национальной команды Кении, подобное грузинским "Лелос" или "Борджгалоснеби", румынским "Дубам" или южноафриканским "Спрингбокс".С языка обитающих в восточной Африки племен суахили слово "симба" переводится как "лев", это известно каждому ребенку.На сегодняшний день кенийская национальная команда находится на 35-й строке в мировой табели о рангах, однако является одной из самых прогрессирующих регбийных наций. Кенийцы рассматривают Кубок Карри как наилучший способ подготовки к отборочным матчам на Кубок мира-2023.Весной - на двух фронтах"Черный Лев" сыграет первые три матча Кубка Карри 26 марта, 2 и 7 апреля, после чего вернется в Тбилиси, где 17-го примет испанскую франшизу "Иберианс". Это будет полуфинал Суперкубка "Регби Европы", финал которого состоится на поле финалиста, набравшего наибольшее количество очков в групповом турнире. Дата – 7 или 8 мая. Но до финала еще надо добраться, так что пока – концентрация на Кубке Карри.В составе "Льва" в первых трех матчах будут отсутствовать некоторые игроки "Лелос" - Мамукашвили, Тодуа, Хмаладзе, Табуцадзе и другие. Они присоединятся к команде в матче с "Иберианс", а до того отдохнут после победы в чемпионате Европы.

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