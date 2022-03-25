https://sputnik-georgia.ru/20220325/karasin-nazval-vzveshennoy-pozitsiyu-gruzii-po-sanktsiyam---reaktsiya-iz-tbilisi-265507327.html

Карасин назвал взвешенной позицию Грузии по санкциям - реакция из Тбилиси

Карасин назвал взвешенной позицию Грузии по санкциям - реакция из Тбилиси

В Москве прошла грузино-российская экспертная встреча 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T19:49+0400

2022-03-25T19:49+0400

2022-03-25T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Реакция Грузии на антироссийские санкции Запада была взвешенной и этот факт "не останется незамеченным", заявил председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Григорий Карасин.Этот комментарий Карасин сделал на грузино-российской экспертной встрече в Москве."У них свое видение и позиция, спорить на эту тему у нас не стоит", - заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский на брифинге.В свою очередь, другой депутат, также один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе сказал, что для властей Грузии эта похвала ничего не значит.При этом он отметил, что заявление Карасина теперь станет еще одним поводом для оппозиции обрушиться с критикой на власти.Власти Грузии объясняют свое решение не вводить санкции против России, которая начала спецоперацию на Украине, тем, что это намного больше навредит самой Грузии и ее населению. За это оппозиция обвиняет "Грузинскую мечту" в слабости. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, при этом Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии.Вице-спикер: Грузия не намерена решать территориальные вопросы силовым путем>>Что касается грузино-российской экспертной встречи в Москве, как заявили в "Грузинской мечте", власти к этому никакого отношения не имеют."От имени Грузии на этой встрече никто не был представлен. Туда по собственной частной инициативе отправились несколько экспертов", - сказал Вольский. Организаторами встречи экспертов были Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Грузино-российский общественный центр имени Е.М. Примакова. Участники встречи обсудили состояние и перспективы грузино-российских отношений, а также вопросы глобальной и региональной безопасности, экономики, сохранения духовно-нравственных ценностей.В условиях отсутствия дипломатических отношений диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

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