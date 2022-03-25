https://sputnik-georgia.ru/20220325/komu-budut-naznachat-preparat-protiv-covid-19-i-besplatnyy-li-on-265494559.html
Кому будут назначать препарат против COVID-19 и бесплатный ли он?
Кому будут назначать препарат против COVID-19 и бесплатный ли он?
Производителем нового препарата является Pfizer, компания, которая одна из первых изобрела вакцину против коронавируса 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T14:14+0400
2022-03-25T14:14+0400
2022-03-25T14:14+0400
шестая волна
коронавирус covid-19
общество
новости
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Новейший препарат против коронавируса Паксловид, который уже доступен в Грузии, будут применять среди пациентов с хроническими заболеваниями, а также среди лиц, которые трудно переносят инфекцию.Производителем нового препарата является Pfizer, компания, которая одна из первых изобрела вакцину против коронавируса.Паксловид, в отличие от того же Ремдесивира и антивирусных моноклональных антител, выпускается в качестве таблеток и пациенты свободно могут принимать его дома.Исследования показали, что Паксловид на 89% сократил риски госпитализации и смертности. Соответственно, спрос в мире на данный препарат огромный и он очень дорогой.В "Паксловид" входит два препарата "Нирматрелвир" и "Ритонавир". Медикамент блокирует процесс производства белков вируса, благодаря чему вирус теряет свойство размножения и становится недееспособным. Длительность лечения этим препаратом составляет пять дней.Показатель распространения гепатита С в Грузии снизился на 67% >>>Лечение этим препаратом необходимо начать в течение не позднее пяти дней после выявления симптомов. Именно поэтому все лица, имеющие симптомы коронавируса, должны как можно быстрее сделать тест, чтобы суметь начать лечение новым препаратом.Медики категорически предупреждают, что заниматься самолечением и своевольно принимать данный препарат категорически запрещено.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, общество, новости, грузия
Кому будут назначать препарат против COVID-19 и бесплатный ли он?
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Производителем нового препарата является Pfizer, компания, которая одна из первых изобрела вакцину против коронавируса
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Новейший препарат против коронавируса Паксловид, который уже доступен в Грузии, будут применять среди пациентов с хроническими заболеваниями, а также среди лиц, которые трудно переносят инфекцию.
Паксловид, начальная цена которого достигала более 500 долларов, доступен в Грузии бесплатно. Данный препарат не будет продаваться в аптеках и будет доступен для пациентов только в случае назначения врача.
Производителем нового препарата является Pfizer, компания, которая одна из первых изобрела вакцину против коронавируса.
Паксловид, в отличие от того же Ремдесивира и антивирусных моноклональных антител, выпускается в качестве таблеток и пациенты свободно могут принимать его дома.
Исследования показали, что Паксловид на 89% сократил риски госпитализации и смертности. Соответственно, спрос в мире на данный препарат огромный и он очень дорогой.
В "Паксловид" входит два препарата "Нирматрелвир" и "Ритонавир". Медикамент блокирует процесс производства белков вируса, благодаря чему вирус теряет свойство размножения и становится недееспособным. Длительность лечения этим препаратом составляет пять дней.
Лечение этим препаратом необходимо начать в течение не позднее пяти дней после выявления симптомов. Именно поэтому все лица, имеющие симптомы коронавируса, должны как можно быстрее сделать тест, чтобы суметь начать лечение новым препаратом.
Медики категорически предупреждают, что заниматься самолечением и своевольно принимать данный препарат категорически запрещено.