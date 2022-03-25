https://sputnik-georgia.ru/20220325/komu-budut-naznachat-preparat-protiv-covid-19-i-besplatnyy-li-on-265494559.html

Кому будут назначать препарат против COVID-19 и бесплатный ли он?

Кому будут назначать препарат против COVID-19 и бесплатный ли он?

Производителем нового препарата является Pfizer, компания, которая одна из первых изобрела вакцину против коронавируса 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T14:14+0400

2022-03-25T14:14+0400

2022-03-25T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Новейший препарат против коронавируса Паксловид, который уже доступен в Грузии, будут применять среди пациентов с хроническими заболеваниями, а также среди лиц, которые трудно переносят инфекцию.Производителем нового препарата является Pfizer, компания, которая одна из первых изобрела вакцину против коронавируса.Паксловид, в отличие от того же Ремдесивира и антивирусных моноклональных антител, выпускается в качестве таблеток и пациенты свободно могут принимать его дома.Исследования показали, что Паксловид на 89% сократил риски госпитализации и смертности. Соответственно, спрос в мире на данный препарат огромный и он очень дорогой.В "Паксловид" входит два препарата "Нирматрелвир" и "Ритонавир". Медикамент блокирует процесс производства белков вируса, благодаря чему вирус теряет свойство размножения и становится недееспособным. Длительность лечения этим препаратом составляет пять дней.Показатель распространения гепатита С в Грузии снизился на 67% >>>Лечение этим препаратом необходимо начать в течение не позднее пяти дней после выявления симптомов. Именно поэтому все лица, имеющие симптомы коронавируса, должны как можно быстрее сделать тест, чтобы суметь начать лечение новым препаратом.Медики категорически предупреждают, что заниматься самолечением и своевольно принимать данный препарат категорически запрещено.

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коронавирус covid-19, общество, новости, грузия