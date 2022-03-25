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Многотысячная акция протеста против роста цен на топливо прошла в Мадриде

Многотысячная акция протеста против роста цен на топливо прошла в Мадриде

В Испании уже неделю проходят многотысячные акции против роста цен на топлива и электроэнергию 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T19:02+0400

2022-03-25T19:02+0400

2022-03-25T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде в связи с ростом цен на топливо, демонстранты собрались у министерства транспорта в пятницу.Платформа по защите транспортного сектора объявила 14 марта забастовку из-за роста цен на бензин и дизель, в стране проходят акции протеста, в пятницу представители платформа проводят демонстрацию в Мадриде. Протестующие собрались у дверей министерства транспорта, несмотря на предложения властей, направленные на урегулирование вопроса.В пятницу правительство согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, общая сумма помощи оценивается в 600 млн евро. Кроме того, ранее власти обещали выделить еще 450 миллионов прямой помощи. Министр транспорта Ракель Санчес встретится с представителями бастующих вечером в пятницу.А среду митинги с требованием отрегулировать цены на электроэнергию и сохранить рабочие места прошли в 58 городах страны, в том числе в Мадриде.Лозунг акций - "Сдержать цены, защитить рабочие места, снизить падение уровня жизни". В среду цена на электроэнергию в Испании составляла 212,44 евро за мегаватт-час.Также в Испании протестуют представители сельскохозяйственного сектора. В воскресенье, 20 марта, на демонстрацию вышли около 500 тысяч человек, по данным организаторов. Некоторые участники акции прибыли на тракторах, некоторые привели с собой животных, в том числе собак и лошадей. Участники акции требовали от правительства принятия срочных мер для сектора, который страдает из-за ситуации вокруг Украины и начавшейся ранее в королевстве забастовки перевозчиков грузов. Кроме того, участники акции обратили внимание на увеличение затрат, связанных с ростом цен на сырье.

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