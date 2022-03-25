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Нацбанк Грузии продолжит выпуск монет серии "Цари Грузии"
Нацбанк Грузии продолжит выпуск монет серии "Цари Грузии"
Конкурсные материалы будут приниматься как в материальном, так и в электронном виде по 31 мая 2022 года 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T16:20+0400
2022-03-25T16:20+0400
2022-03-25T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Национальный банк объявил конкурс на дизайн монет серии "Цари Грузии", на этот раз регулятор выпустит монеты в честь Баграта III и Парнаваза I.По традиции, коллекционные монеты номиналом 5 лари будут выпущены в серебре и в золоте. Золотая монета будет диаметром 24 миллиметра, а серебряная – 35 миллиметров.Прием заявок начался 25 марта и продлится до 31 мая. Победитель будет выявлен не позднее 30 июня.Победитель получит 4 тысячи лари за дизайн аверса и реверса монеты, говорится в сообщении Нацбанка.Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии" >>Монеты в честь в честь Баграта III и Парнаваза I станут четвертой и пятой монетой серии "Цари Грузии". Нацбанк уже выпустил в этой серии монеты в честь Давида Агмашенебели, Царицы Тамар и Ираклия II.Баграт III - первый царь единой Грузии, правивший с 978 по 1014 год. 22 декабря 2016 года Священный синод Грузинской православной церкви причислил царя Баграта III к лику святых.Парнаваз I – царь Иберийского царства правивший в IV - III веках до нашей эры. Является создателем грузинской письменности.
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грузия, новости, экономика, монеты, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии продолжит выпуск монет серии "Цари Грузии"
16:20 25.03.2022 (обновлено: 16:21 25.03.2022) Подписаться на
Конкурсные материалы будут приниматься как в материальном, так и в электронном виде по 31 мая 2022 года
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Национальный банк объявил конкурс на дизайн монет серии "Цари Грузии", на этот раз регулятор выпустит монеты в честь Баграта III и Парнаваза I.
По традиции, коллекционные монеты номиналом 5 лари будут выпущены в серебре и в золоте. Золотая монета будет диаметром 24 миллиметра, а серебряная – 35 миллиметров.
Прием заявок начался 25 марта и продлится до 31 мая. Победитель будет выявлен не позднее 30 июня.
Победитель получит 4 тысячи лари за дизайн аверса и реверса монеты, говорится в сообщении
Нацбанка.
Монеты в честь в честь Баграта III и Парнаваза I станут четвертой и пятой монетой серии "Цари Грузии". Нацбанк уже выпустил в этой серии монеты в честь Давида Агмашенебели, Царицы Тамар и Ираклия II.
Баграт III - первый царь единой Грузии, правивший с 978 по 1014 год. 22 декабря 2016 года Священный синод Грузинской православной церкви причислил царя Баграта III к лику святых.
Парнаваз I – царь Иберийского царства правивший в IV - III веках до нашей эры. Является создателем грузинской письменности.