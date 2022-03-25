https://sputnik-georgia.ru/20220325/natsbank-gruzii-prodolzhit-vypusk-monet-serii-tsari-gruzii-265500506.html

Нацбанк Грузии продолжит выпуск монет серии "Цари Грузии"

Нацбанк Грузии продолжит выпуск монет серии "Цари Грузии"

Конкурсные материалы будут приниматься как в материальном, так и в электронном виде по 31 мая 2022 года 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T16:20+0400

2022-03-25T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Национальный банк объявил конкурс на дизайн монет серии "Цари Грузии", на этот раз регулятор выпустит монеты в честь Баграта III и Парнаваза I.По традиции, коллекционные монеты номиналом 5 лари будут выпущены в серебре и в золоте. Золотая монета будет диаметром 24 миллиметра, а серебряная – 35 миллиметров.Прием заявок начался 25 марта и продлится до 31 мая. Победитель будет выявлен не позднее 30 июня.Победитель получит 4 тысячи лари за дизайн аверса и реверса монеты, говорится в сообщении Нацбанка.Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии" >>Монеты в честь в честь Баграта III и Парнаваза I станут четвертой и пятой монетой серии "Цари Грузии". Нацбанк уже выпустил в этой серии монеты в честь Давида Агмашенебели, Царицы Тамар и Ираклия II.Баграт III - первый царь единой Грузии, правивший с 978 по 1014 год. 22 декабря 2016 года Священный синод Грузинской православной церкви причислил царя Баграта III к лику святых.Парнаваз I – царь Иберийского царства правивший в IV - III веках до нашей эры. Является создателем грузинской письменности.

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