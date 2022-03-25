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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

Подземные толчки ощущались в 16 префектурах, при этом угрозы цунами нет 25.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, передает ведущее метеорологическое управление Японии.По данным ведомства, очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 16 префектурах.Примечательно, что 17 марта в этом же районе тоже произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3.Очаг залегал на глубине 60 километров. Была объявлена угроза цунами. Три человека погибли, около 200 получили ранения. В нескольких районах на севере и северо-востоке острова Хонсю наблюдались перебои с электроэнергией.

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япония, новости, в мире, происшествия, землетрясение