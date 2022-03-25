https://sputnik-georgia.ru/20220325/zemletryasenie-magnitudoy-51-proizoshlo-v-yaponii--265487552.html
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
Подземные толчки ощущались в 16 префектурах, при этом угрозы цунами нет 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T11:14+0400
2022-03-25T11:14+0400
2022-03-25T11:14+0400
япония
новости
в мире
происшествия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/13/265340274_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b5d94b72109b7f2c5693485a63c2ee1.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, передает ведущее метеорологическое управление Японии.По данным ведомства, очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 16 префектурах.Примечательно, что 17 марта в этом же районе тоже произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3.Очаг залегал на глубине 60 километров. Была объявлена угроза цунами. Три человека погибли, около 200 получили ранения. В нескольких районах на севере и северо-востоке острова Хонсю наблюдались перебои с электроэнергией.
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/13/265340274_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_23d7d7310053d9cbbf8219e8b2f4ec6a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
япония, новости, в мире, происшествия, землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
Подписаться на
Подземные толчки ощущались в 16 префектурах, при этом угрозы цунами нет
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, передает
ведущее метеорологическое управление Японии.
По данным ведомства, очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 16 префектурах.
Примечательно, что 17 марта в этом же районе тоже произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3.
Очаг залегал на глубине 60 километров. Была объявлена угроза цунами. Три человека погибли, около 200 получили ранения. В нескольких районах на севере и северо-востоке острова Хонсю наблюдались перебои с электроэнергией.