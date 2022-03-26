https://sputnik-georgia.ru/20220326/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-658-265512948.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 658
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 658
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 665 инфицированных 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T10:52+0400
2022-03-26T10:52+0400
2022-03-26T11:09+0400
шестая волна
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 658, скончались 6 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 645 959 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 3 478 человек, а с начала пандемии – 1 615 166. Скончались 16 704.За сутки сделано 22 836 тестов на коронавирус, в том числе 20 527 на антиген и 2 309 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,88%, за последние 14 дней – 4,7%, за последние семь дней – 3,63%.К этому времени сделано 2 851 946 прививок, в том числе за последние сутки – 1 648.Кто в Грузии получит лекарство от коронавируса?Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 665 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 658
10:52 26.03.2022 (обновлено: 11:09 26.03.2022) Подписаться на
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 665 инфицированных
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 658, скончались 6 человек, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 645 959 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 3 478 человек, а с начала пандемии – 1 615 166. Скончались 16 704.
За сутки сделано 22 836 тестов на коронавирус, в том числе 20 527 на антиген и 2 309 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,88%, за последние 14 дней – 4,7%, за последние семь дней – 3,63%.
К этому времени сделано 2 851 946 прививок, в том числе за последние сутки – 1 648.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 665 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.