https://sputnik-georgia.ru/20220326/glava-administratsii-turizma-moshenniki-portyat-imidzh-gruzii-265520520.html

Глава администрации туризма: мошенники портят имидж Грузии

Глава администрации туризма: мошенники портят имидж Грузии

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Факты мошенничества негативно влияют на туристический имидж страны, заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Медея... 26.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Факты мошенничества негативно влияют на туристический имидж страны, заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Медея Джаниашвили.В субботу МВД Грузии заявило о раскрытии сети мошенников в ночных клубах Тбилиси, вымогавших деньги у туристов.По данным МВД Грузии группа мошенников, в которую входили граждане Грузии и Армении, действовала в ночных клубах "Калакури" и "Рояль". В Грузии задержали группу мошенников, обманывавших туристов >>>Участницы группировки шли с иностранцами в клуб и тайно заказывали напитки и еду, которые участвовавшие в схеме официанты не приносили, а иностранцам приходилось оплачивать счет на нереально высокую сумму.

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии, туризм, национальная администрация туризма грузии