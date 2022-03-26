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Глава администрации туризма: мошенники портят имидж Грузии
Глава администрации туризма: мошенники портят имидж Грузии
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Факты мошенничества негативно влияют на туристический имидж страны, заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Медея... 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T20:40+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Факты мошенничества негативно влияют на туристический имидж страны, заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Медея Джаниашвили.В субботу МВД Грузии заявило о раскрытии сети мошенников в ночных клубах Тбилиси, вымогавших деньги у туристов.По данным МВД Грузии группа мошенников, в которую входили граждане Грузии и Армении, действовала в ночных клубах "Калакури" и "Рояль". В Грузии задержали группу мошенников, обманывавших туристов >>>Участницы группировки шли с иностранцами в клуб и тайно заказывали напитки и еду, которые участвовавшие в схеме официанты не приносили, а иностранцам приходилось оплачивать счет на нереально высокую сумму.
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Факты мошенничества негативно влияют на туристический имидж страны, заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Медея Джаниашвили.
В субботу МВД Грузии заявило о раскрытии сети мошенников в ночных клубах Тбилиси, вымогавших деньги у туристов.
"Существование таких фактов в отношении туристов в нашей стране негативно действует на имидж Грузии как туристической страны", - сказала Джаниашвили журналистам и поблагодарила МВД Грузии за оперативную работу.
По данным МВД Грузии группа мошенников, в которую входили граждане Грузии и Армении, действовала в ночных клубах "Калакури" и "Рояль".
Участницы группировки шли с иностранцами в клуб и тайно заказывали напитки и еду, которые участвовавшие в схеме официанты не приносили, а иностранцам приходилось оплачивать счет на нереально высокую сумму.