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В Грузии задержали группу мошенников, обманывавших туристов

В Грузии задержали группу мошенников, обманывавших туристов

Задержанным в случае обвинительного приговора грозит от 7 до 10 лет 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T14:40+0400

2022-03-26T14:40+0400

2022-03-26T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 13 человек, организовавших схему вымогательства денег у туристов, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди задержанных трое граждан Армении и 10 граждан Грузии, отмечают в ведомстве.Следствие установило, что задержанные угрозами, физическим и психологическим воздействием заставляли туристов выплачивать завышенные и нереальные суммы за услуги.По данным МВД, официанты приносили туристу чек с нереально высокой суммой и заставляли его оплатить. В этой схеме участвовали, по данным расследования, и менеджеры клубов."Их преступные действия нанесли серьезный ущерб имиджу Грузии как туристической страны и репутации безопасной среды в нашей стране", – отмечает МВД Грузии.Грузинские полицейские задержали обвиняемого в разбое после 20 лет розыска >>>При обыске в клубе "Рояль" правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли, скорее всего, полученные преступным путем средства – 980 лари (более 300 долларов), 2,7 тысячи долларов США, 1,8 тысячи евро, 64,5 тысячи рублей, 500 швейцарских франков, 712 арабских дирхамов и 3,5 тысячи австралийских долларов. Также были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и различные документы обвиняемых. Следствие по установлению других участников крупной сети мошенников продолжается.Задержанным в случае обвинительного приговора грозит от 7 до 10 лет за мошенничество, совершенное организованной группой лиц, повлекшее серьезный ущерб.

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мвд грузии, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии