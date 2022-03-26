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В Грузии задержали группу мошенников, обманывавших туристов
В Грузии задержали группу мошенников, обманывавших туристов
Задержанным в случае обвинительного приговора грозит от 7 до 10 лет 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T14:40+0400
2022-03-26T14:40+0400
2022-03-26T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 13 человек, организовавших схему вымогательства денег у туристов, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди задержанных трое граждан Армении и 10 граждан Грузии, отмечают в ведомстве.Следствие установило, что задержанные угрозами, физическим и психологическим воздействием заставляли туристов выплачивать завышенные и нереальные суммы за услуги.По данным МВД, официанты приносили туристу чек с нереально высокой суммой и заставляли его оплатить. В этой схеме участвовали, по данным расследования, и менеджеры клубов."Их преступные действия нанесли серьезный ущерб имиджу Грузии как туристической страны и репутации безопасной среды в нашей стране", – отмечает МВД Грузии.Грузинские полицейские задержали обвиняемого в разбое после 20 лет розыска >>>При обыске в клубе "Рояль" правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли, скорее всего, полученные преступным путем средства – 980 лари (более 300 долларов), 2,7 тысячи долларов США, 1,8 тысячи евро, 64,5 тысячи рублей, 500 швейцарских франков, 712 арабских дирхамов и 3,5 тысячи австралийских долларов. Также были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и различные документы обвиняемых. Следствие по установлению других участников крупной сети мошенников продолжается.Задержанным в случае обвинительного приговора грозит от 7 до 10 лет за мошенничество, совершенное организованной группой лиц, повлекшее серьезный ущерб.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
В Грузии задержали группу мошенников, обманывавших туристов
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Задержанным в случае обвинительного приговора грозит от 7 до 10 лет
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik.
Сотрудники полиции задержали 13 человек, организовавших схему вымогательства денег у туристов, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди задержанных трое граждан Армении и 10 граждан Грузии, отмечают
в ведомстве.
Следствие установило, что задержанные угрозами, физическим и психологическим воздействием заставляли туристов выплачивать завышенные и нереальные суммы за услуги.
Согласно разработанной задержанными схеме, в клубах "Калакури" и "Рояль" девушки, участвовавшие в схеме, уговаривали туристов пригласить их в клуб и после тайно заказывали дорогие напитки и еду, показало расследование.
По данным МВД, официанты приносили туристу чек с нереально высокой суммой и заставляли его оплатить. В этой схеме участвовали, по данным расследования, и менеджеры клубов.
"Их преступные действия нанесли серьезный ущерб имиджу Грузии как туристической страны и репутации безопасной среды в нашей стране", – отмечает МВД Грузии.
При обыске в клубе "Рояль" правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли, скорее всего, полученные преступным путем средства – 980 лари (более 300 долларов), 2,7 тысячи долларов США, 1,8 тысячи евро, 64,5 тысячи рублей, 500 швейцарских франков, 712 арабских дирхамов и 3,5 тысячи австралийских долларов.
Также были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и различные документы обвиняемых. Следствие по установлению других участников крупной сети мошенников продолжается.
Задержанным в случае обвинительного приговора грозит от 7 до 10 лет за мошенничество, совершенное организованной группой лиц, повлекшее серьезный ущерб.