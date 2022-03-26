https://sputnik-georgia.ru/20220326/koronavirus-v-shkolakh-gruzii-na-distantsionke-ostalas-lish-odna-shkola-265513305.html

Коронавирус в школах Грузии: на "дистанционке" осталась лишь одна школа

Коронавирус в школах Грузии: на "дистанционке" осталась лишь одна школа

На данный момент COVID-19 подтвержден у 0,3% учителей и 0,1% учащихся 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T13:01+0400

2022-03-26T13:01+0400

2022-03-26T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Уровень заражения коронавирусом в государственных и частных школах Грузии за последнюю неделю значительно снизился, говорится в сообщении министерства образования.Из 2 085 государственных и 217 частных школ в Грузии на данном этапе на дистанционном обучении остается только одна государственная школа, отмечают в ведомстве.Обязательное тестирование учителей на коронавирус все еще продолжается, чтобы обеспечить безопасную среду в средних школах.С 1 марта школьный персонал раз в неделю проводят экспресс-тест на антиген. В более чем 400 государственных и частных школах тесты на коронавирус проводит специально обученный школьный врач.К этому времени вакцинировано 73,7% учителей и администрации школ, в том числе 97% полностью привиты.Кто в Грузии получит лекарство от коронавируса? >>>Родители школьников по-прежнему могут выбрать формат дистанционного обучения. Поэтому образовательный процесс в школах по всей стране проходит в смешанном формате.Также, несмотря на смягчение ковид-ограничений, в школах остается в силе правило ношения масок, а также использование термоскрининга, дезбарьеров и дезинфицирующих растворов.

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школа, грузия, общество, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, образование в грузии