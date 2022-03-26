https://sputnik-georgia.ru/20220326/sbornaya-gruzii-po-futbolu-pobedila-v-pervom-matche-2022-goda-265511302.html

Сборная Грузии по футболу победила в первом матче 2022 года

Сборная Грузии по футболу победила в первом матче 2022 года

Сборная Грузии проведет еще один гостевой товарищеский матч против Албании, который состоится 29 марта 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T09:36+0400

2022-03-26T09:36+0400

2022-03-26T09:36+0400

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сборная грузии по футболу

буду зивзивадзе

хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на выезде победила команду Боснии и Герцеговины в товарищеском матче со счетом 1:0.Фаворитом встречи считалась сборная хозяев, которые с первых минут матча с помощью активного прессинга взяли ход игры в свои руки и раз за разом угрожали воротам гостей.Однако боснийцев подводила неточность в концовке розыгрышей, а в нескольких случаях надежно сыграл вратарь сборной Грузии Георгий Лория. В результате команды ушли на перерыв со счетом 0:0.Развязка наступила в самом начале второго тайма. Сначала из-за положения вне игры судья не засчитал гол лидера сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко.Главный тренер сборной Грузии по футболу: наш соперник – хорошая команда >>А буквально в следующей атаке великолепно сыграл Хвича Кварацхелия, который обойдя на дриблинге опекуна, отдал пас на ход Буду Зивзивадзе и игрок венгерского "Уипешта" был точен.Все оставшееся врем до конца матча хозяева атаковали ворота сборной, однако самый опасный момент на 72-й минуте создали грузинские футболисты. Правда Кварацхелия смог попасть только в штангу.Таким образом, свой первый матч в 2022 году сборная Грузии завершила победой, одолев сильного соперника в гостях.Сборная Грузии проведет еще один гостевой товарищеский матч против Албании, который состоится 29 марта.

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