https://sputnik-georgia.ru/20220326/sbornaya-gruzii-po-futbolu-pobedila-v-pervom-matche-2022-goda-265511302.html
Сборная Грузии по футболу победила в первом матче 2022 года
Сборная Грузии по футболу победила в первом матче 2022 года
Сборная Грузии проведет еще один гостевой товарищеский матч против Албании, который состоится 29 марта 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T09:36+0400
2022-03-26T09:36+0400
2022-03-26T09:36+0400
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буду зивзивадзе
хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на выезде победила команду Боснии и Герцеговины в товарищеском матче со счетом 1:0.Фаворитом встречи считалась сборная хозяев, которые с первых минут матча с помощью активного прессинга взяли ход игры в свои руки и раз за разом угрожали воротам гостей.Однако боснийцев подводила неточность в концовке розыгрышей, а в нескольких случаях надежно сыграл вратарь сборной Грузии Георгий Лория. В результате команды ушли на перерыв со счетом 0:0.Развязка наступила в самом начале второго тайма. Сначала из-за положения вне игры судья не засчитал гол лидера сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко.Главный тренер сборной Грузии по футболу: наш соперник – хорошая команда >>А буквально в следующей атаке великолепно сыграл Хвича Кварацхелия, который обойдя на дриблинге опекуна, отдал пас на ход Буду Зивзивадзе и игрок венгерского "Уипешта" был точен.Все оставшееся врем до конца матча хозяева атаковали ворота сборной, однако самый опасный момент на 72-й минуте создали грузинские футболисты. Правда Кварацхелия смог попасть только в штангу.Таким образом, свой первый матч в 2022 году сборная Грузии завершила победой, одолев сильного соперника в гостях.Сборная Грузии проведет еще один гостевой товарищеский матч против Албании, который состоится 29 марта.
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грузия, спорт, новости, босния и герцеговина, футбол, сборная грузии по футболу, буду зивзивадзе, хвича кварацхелия
Сборная Грузии по футболу победила в первом матче 2022 года
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Сборная Грузии проведет еще один гостевой товарищеский матч против Албании, который состоится 29 марта
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на выезде победила команду Боснии и Герцеговины в товарищеском матче со счетом 1:0.
Фаворитом встречи считалась сборная хозяев, которые с первых минут матча с помощью активного прессинга взяли ход игры в свои руки и раз за разом угрожали воротам гостей.
Однако боснийцев подводила неточность в концовке розыгрышей, а в нескольких случаях надежно сыграл вратарь сборной Грузии Георгий Лория. В результате команды ушли на перерыв со счетом 0:0.
Развязка наступила в самом начале второго тайма. Сначала из-за положения вне игры судья не засчитал гол лидера сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко.
А буквально в следующей атаке великолепно сыграл Хвича Кварацхелия, который обойдя на дриблинге опекуна, отдал пас на ход Буду Зивзивадзе и игрок венгерского "Уипешта" был точен.
Все оставшееся врем до конца матча хозяева атаковали ворота сборной, однако самый опасный момент на 72-й минуте создали грузинские футболисты. Правда Кварацхелия смог попасть только в штангу.
Таким образом, свой первый матч в 2022 году сборная Грузии завершила победой, одолев сильного соперника в гостях.
Сборная Грузии проведет еще один гостевой товарищеский матч против Албании, который состоится 29 марта.