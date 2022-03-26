https://sputnik-georgia.ru/20220326/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-statistiki-265511226.html

Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Увеличение годового индекса строительства в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 19,6% 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T09:01+0400

2022-03-26T09:01+0400

2022-03-26T09:01+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24847/47/248474797_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b93914bd1e375a2bddc86a8489165b91.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за четвертый квартал 2021 года вырос на 13,6% по сравнению с соответствующим кварталом 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 17,4%, а также роста заработной платы рабочих на 6,6%.В тоже время индекс стоимости строительства в Грузии за четвертый квартал 2021 года вырос на 4,8% по сравнению с третьим кварталом 2021 года, сообщает "Сакстат".Сколько объектов построено в Грузии в 2021 году – новая статистика >>Изменение в основном произошло за счет роста цен на машины и оборудование на 12,9%.В 2021 году в Грузии было введено в эксплуатацию 2 347 объектов общей площадью 1 759,8 тысячи квадратных метров. По сравнению с 2020 годом, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 10%, а площадь выросла на 3,9%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство