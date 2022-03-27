https://sputnik-georgia.ru/20220327/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-sostavilo-357-265526606.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 357

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 357

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 636 инфицированных 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T10:50+0400

2022-03-27T10:50+0400

2022-03-27T11:12+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 357, скончались четыре человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 646 316 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 3 237 человек, а с начала пандемии – 1 618 403. Скончались 16 708.За сутки сделано 8 358 тестов на коронавирус, в том числе 6 203 на антиген и 2 155 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,27%, за последние 14 дней – 4,49%, за последние семь дней – 3,53%.К этому времени сделано 2 853 040 прививок, в том числе за последние сутки – 763.Кто в Грузии получит лекарство от коронавируса?Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 636 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19