https://sputnik-georgia.ru/20220327/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-sostavilo-357-265526606.html
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 357
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 357
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 636 инфицированных 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T10:50+0400
2022-03-27T10:50+0400
2022-03-27T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 357, скончались четыре человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 646 316 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 3 237 человек, а с начала пандемии – 1 618 403. Скончались 16 708.За сутки сделано 8 358 тестов на коронавирус, в том числе 6 203 на антиген и 2 155 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,27%, за последние 14 дней – 4,49%, за последние семь дней – 3,53%.К этому времени сделано 2 853 040 прививок, в том числе за последние сутки – 763.Кто в Грузии получит лекарство от коронавируса?Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 636 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 357
10:50 27.03.2022 (обновлено: 11:12 27.03.2022) Подписаться на
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 636 инфицированных
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 357, скончались четыре человека, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 646 316 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 3 237 человек, а с начала пандемии – 1 618 403. Скончались 16 708.
За сутки сделано 8 358 тестов на коронавирус, в том числе 6 203 на антиген и 2 155 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,27%, за последние 14 дней – 4,49%, за последние семь дней – 3,53%.
К этому времени сделано 2 853 040 прививок, в том числе за последние сутки – 763.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 636 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.