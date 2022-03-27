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Дебют "Черных львов" на турнире по регби в ЮАР отложен

Дебют "Черных львов" на турнире по регби в ЮАР отложен

Ввиду того, что игра была отменена по вине соперника, победу в матче автоматически присудят "Черным львам" 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T23:40+0400

2022-03-27T23:40+0400

2022-03-27T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Дебют грузинской франшизы "Черные львы" в Кубке Карри перенесен на 2 апреля из-за того, что кенийская команда "Симбас" не смогла вовремя пребыть в ЮАР.В нынешнем розыгрыше Кубка Карри принимают участие семь клубов первого дивизиона чемпионата ЮАР, а также три приглашенные команды – "Черный лев" и сборные Кении и Намибии. Кубок Карии стартует в начале апреля и завершится 24 или 25 июня.Матч между кенийцами и грузинской франшизой должен был состояться 26 марта. Ввиду того, что игра была отменена по вине соперника, победу в матче автоматически присудят "Черным львам".Грузинский "Черный Лев" в Африке >>Грузинские регбисты 2 апреля встретятся с франшизой "Гостхоукс" из Зимбабве. Всего "Черных львов" ждут девять матчей.Кубок Карри – чемпионат по регби-15, проводимый среди сборных команд провинций ЮАР или их отдельных частей. Первый розыгрыш Кубка состоялся в 1889 году. Таким образом, кубок является старейшим межпровинциальным регбийным соревнованием в мире.

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