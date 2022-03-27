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Грузинский теннисист проиграл первую встречу на Miami Open и выбыл из турнира
Грузинский теннисист проиграл первую встречу на Miami Open и выбыл из турнира
Во втором круге турнира теннисист из Грузии проиграл молодому американцу Дженсону Бруксби в двух сетах 27.03.2022, Sputnik Грузия
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грузинские теннисисты на международных турнирах
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николоз басилашвили
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, двадцатая ракетка по рейтингу ATP, завершил свое выступление на турнире Masters - Miami Open 2022.Во втором круге турнира он проиграл молодому американцу Дженсону Бруксби в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Брукси по рейтингу ATP занимает на сегодня 39 место, и это его лучший результат в карьере.Если в первом сете Басилашвили оказывал американцу сопротивление, то во втором грузинский теннисист не смог взять ни одного своего гейма. Единственный гейм он выиграл на подаче соперника.Ранее теннисисты встречались между собой дважды в 2019 и 2021 годах. Тогда оба поединка остались за Басилашвили.Турнир в Майями продлится до 3 апреля. Призовой фонд Miami Open 2022 составляет 8,6 млн долларов США.
https://sputnik-georgia.ru/20220218/gruzinskiy-tennisist-v-shage-ot-zaschity-titula--basilashvili-vyshel-v-final-v-dokhe-264579699.html
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грузия, новости, спорт, грузинские теннисисты на международных турнирах, теннис, николоз басилашвили

Грузинский теннисист проиграл первую встречу на Miami Open и выбыл из турнира

10:32 27.03.2022 (обновлено: 11:09 27.03.2022)
© AP Photo / Adam HungerНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Adam Hunger
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Во втором круге турнира теннисист из Грузии проиграл молодому американцу Дженсону Бруксби в двух сетах
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, двадцатая ракетка по рейтингу ATP, завершил свое выступление на турнире Masters - Miami Open 2022.
Во втором круге турнира он проиграл молодому американцу Дженсону Бруксби в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Брукси по рейтингу ATP занимает на сегодня 39 место, и это его лучший результат в карьере.
Если в первом сете Басилашвили оказывал американцу сопротивление, то во втором грузинский теннисист не смог взять ни одного своего гейма. Единственный гейм он выиграл на подаче соперника.
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2022
Грузинский теннисист в шаге от защиты титула – Басилашвили вышел в финал в Дохе
18 февраля, 22:09
Ранее теннисисты встречались между собой дважды в 2019 и 2021 годах. Тогда оба поединка остались за Басилашвили.
Турнир в Майями продлится до 3 апреля. Призовой фонд Miami Open 2022 составляет 8,6 млн долларов США.
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