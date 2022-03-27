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Грузинский теннисист проиграл первую встречу на Miami Open и выбыл из турнира
Грузинский теннисист проиграл первую встречу на Miami Open и выбыл из турнира
Во втором круге турнира теннисист из Грузии проиграл молодому американцу Дженсону Бруксби в двух сетах 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T10:32+0400
2022-03-27T10:32+0400
2022-03-27T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, двадцатая ракетка по рейтингу ATP, завершил свое выступление на турнире Masters - Miami Open 2022.Во втором круге турнира он проиграл молодому американцу Дженсону Бруксби в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Брукси по рейтингу ATP занимает на сегодня 39 место, и это его лучший результат в карьере.Если в первом сете Басилашвили оказывал американцу сопротивление, то во втором грузинский теннисист не смог взять ни одного своего гейма. Единственный гейм он выиграл на подаче соперника.Ранее теннисисты встречались между собой дважды в 2019 и 2021 годах. Тогда оба поединка остались за Басилашвили.Турнир в Майями продлится до 3 апреля. Призовой фонд Miami Open 2022 составляет 8,6 млн долларов США.
https://sputnik-georgia.ru/20220218/gruzinskiy-tennisist-v-shage-ot-zaschity-titula--basilashvili-vyshel-v-final-v-dokhe-264579699.html
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Грузинский теннисист проиграл первую встречу на Miami Open и выбыл из турнира
10:32 27.03.2022 (обновлено: 11:09 27.03.2022) Подписаться на
Во втором круге турнира теннисист из Грузии проиграл молодому американцу Дженсону Бруксби в двух сетах
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, двадцатая ракетка по рейтингу ATP, завершил свое выступление на турнире Masters - Miami Open 2022.
Во втором круге турнира он проиграл молодому американцу Дженсону Бруксби в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Брукси по рейтингу ATP занимает на сегодня 39 место, и это его лучший результат в карьере.
Если в первом сете Басилашвили оказывал американцу сопротивление, то во втором грузинский теннисист не смог взять ни одного своего гейма. Единственный гейм он выиграл на подаче соперника.
Ранее теннисисты встречались между собой дважды в 2019 и 2021 годах. Тогда оба поединка остались за Басилашвили.
Турнир в Майями продлится до 3 апреля. Призовой фонд Miami Open 2022 составляет 8,6 млн долларов США.