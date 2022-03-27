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Грузинский теннисист проиграл первую встречу на Miami Open и выбыл из турнира

Грузинский теннисист проиграл первую встречу на Miami Open и выбыл из турнира

Во втором круге турнира теннисист из Грузии проиграл молодому американцу Дженсону Бруксби в двух сетах 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T10:32+0400

2022-03-27T10:32+0400

2022-03-27T11:09+0400

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николоз басилашвили

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, двадцатая ракетка по рейтингу ATP, завершил свое выступление на турнире Masters - Miami Open 2022.Во втором круге турнира он проиграл молодому американцу Дженсону Бруксби в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Брукси по рейтингу ATP занимает на сегодня 39 место, и это его лучший результат в карьере.Если в первом сете Басилашвили оказывал американцу сопротивление, то во втором грузинский теннисист не смог взять ни одного своего гейма. Единственный гейм он выиграл на подаче соперника.Ранее теннисисты встречались между собой дважды в 2019 и 2021 годах. Тогда оба поединка остались за Басилашвили.Турнир в Майями продлится до 3 апреля. Призовой фонд Miami Open 2022 составляет 8,6 млн долларов США.

https://sputnik-georgia.ru/20220218/gruzinskiy-tennisist-v-shage-ot-zaschity-titula--basilashvili-vyshel-v-final-v-dokhe-264579699.html

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грузия, новости, спорт, грузинские теннисисты на международных турнирах, теннис, николоз басилашвили