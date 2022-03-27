https://sputnik-georgia.ru/20220327/rabotniki-transportnoy-sfery-v-ispanii-protestuyut-protiv-rosta-tsen-na-toplivo---video-265529796.html

Работники транспортной сферы в Испании протестуют против роста цен на топливо - видео

Работники транспортной сферы в Испании протестуют против роста цен на топливо - видео

Многотысячные манифестации с транспарантами и плакатами против роста цен на топливо выплеснулись на улицы испанской столицы. Смотрите в видео, во что... 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T15:17+0400

2022-03-27T15:17+0400

2022-03-27T15:17+0400

испания

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Тысячи недовольных ростом цен на топливо вышли на улицы Мадрида. В демонстрациях участвовали сотрудники транспортной сферы, которые остались без работы из-за высоких цен на бензин. Помимо повышения цен на топливо, дорожают и продукты питания.Массовые выступления из-за повышения цен на топливо начались в Испании 14 марта. В минувший четверг правительство и представители транспортной сферы несколько часов вели переговоры. По итогам было достигнуто соглашение о принятии пакета мер на миллиард евро.

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испания, мадрид, в мире, бензин, видео, мультимедиа, видео