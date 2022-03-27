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Работники транспортной сферы в Испании протестуют против роста цен на топливо - видео
Работники транспортной сферы в Испании протестуют против роста цен на топливо - видео
Многотысячные манифестации с транспарантами и плакатами против роста цен на топливо выплеснулись на улицы испанской столицы. Смотрите в видео, во что... 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T15:17+0400
2022-03-27T15:17+0400
2022-03-27T15:17+0400
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Тысячи недовольных ростом цен на топливо вышли на улицы Мадрида. В демонстрациях участвовали сотрудники транспортной сферы, которые остались без работы из-за высоких цен на бензин. Помимо повышения цен на топливо, дорожают и продукты питания.Массовые выступления из-за повышения цен на топливо начались в Испании 14 марта. В минувший четверг правительство и представители транспортной сферы несколько часов вели переговоры. По итогам было достигнуто соглашение о принятии пакета мер на миллиард евро.
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испания, мадрид, в мире, бензин, видео, мультимедиа, видео
Работники транспортной сферы в Испании протестуют против роста цен на топливо - видео
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Многотысячные манифестации с транспарантами и плакатами против роста цен на топливо выплеснулись на улицы испанской столицы. Смотрите в видео, во что превратился европейский город
Тысячи недовольных ростом цен на топливо вышли на улицы Мадрида. В демонстрациях участвовали сотрудники транспортной сферы, которые остались без работы из-за высоких цен на бензин.
Помимо повышения цен на топливо, дорожают и продукты питания.
Массовые выступления из-за повышения цен на топливо начались в Испании 14 марта. В минувший четверг правительство и представители транспортной сферы несколько часов вели переговоры. По итогам было достигнуто соглашение о принятии пакета мер на миллиард евро.