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Заявление секретаря Совбеза Украины негативно оценили в Грузии

Заявление секретаря Совбеза Украины негативно оценили в Грузии

Неприемлемым назвали в Грузии предложения Данилова о возможности открытия второго фронта в Грузии 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T17:43+0400

2022-03-27T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Грузии стоит вернуть свои территории вооруженным путем, вызвало недовольство в рядах правящей партии и грузинской оппозиции.Глава СНБО Украины Алексей Данилов накануне заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. В качестве примеров для открытия второго фронта, кроме территории Грузии, он привел Курильские острова и Калининградскую область.В целом, по его словам, заявление оставило неприятное впечатление.По мнению члена оппозиционной партии "Гирчи", депутата Сандро Раквиашвили, заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова "неприемлемо".По его словам, Грузия не должна начинать войну в Абхазии, даже если она уверена в победе."С одной стороны, я понимаю, что ситуация на Украине сейчас тяжелая, у людей могут возникнуть странные мысли... Для меня это неприемлемое заявление, морально неприемлемое, потому что мы не должны начинать войну в Абхазии", - сказал Раквиашвили.Глава финансового комитета назвал ущерб Грузии от событий на Украине >>Свою позицию депутат от оппозиции объяснил тем, что в конечном итоге цель Грузии жить в единой стране с абхазами и решить проблемы только мирным путем.Исключительно за мирное возвращение территорий высказался и член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе."Что касается территориального восстановления, то вы знаете, что вопрос проходит через мирную политику, мирные действия, а значит, так было и должно продолжиться. Поэтому я просто думаю, что не стоит поднимать ажиотаж вокруг этого эмоционального заявления", - сказал Долидзе.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.В свою очередь, грузинские власти заявили, что не станут присоединяться к санкциям. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в случае присоединения к санкциям серьезный ущерб получит экономика самой Грузии.

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грузия, новости, политика, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия