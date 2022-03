https://sputnik-georgia.ru/20220327/zhurnalist-financial-times-podgotovit-statyu-o-priklyuchencheskom-turizme-gruzii-265527675.html

Журналист Financial Times подготовит статью о приключенческом туризме в Грузии

Журналист Financial Times подготовит статью о приключенческом туризме в Грузии

В ходе девятидневного тура журналист посетит Сванети, где познакомится с горными курортами региона, местными традициями и культурой 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T12:01+0400

2022-03-27T12:01+0400

2022-03-27T12:04+0400

грузия

туризм

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23478/40/234784028_0:208:4000:2458_1920x0_80_0_0_96614b3bbcd83eb2a45b55d610766bfa.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Известный журналист влиятельного британского издания Financial Times Саймон Джеймс Асборн подготовит статью о потенциале Грузии как места для приключенческого туризма, информацию распространяет Национальное агентство туризма.В ходе девятидневного тура Асборн, который уже прибыл в Тбилиси, посетит Сванети, где познакомится с горными курортами региона, местными традициями и культурой.Уже завтра журналист отправится в Местиа, чтобы покататься на лыжах и сравнить горы Сванети с хорошо знакомыми европейскими горнолыжными курортами Швейцарии и Франции.По его словам, сегодня лыжники со всего мира активно ищут новые ощущения. А у горнолыжных курортов Грузии сложилась отличная репутация.Как рассказала и.о главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили, публикация статьи о туристическом потенциале Грузии в Financial Times поможет повысить осведомленность о стране среди жителей Великобритании и США, тем самым увеличив поток туристов."Мы принимаем влиятельного британского журналиста. Ежемесячно у Financial Times 26 миллионов читателей по всему миру. Статья будет о культурном наследии Грузии и приключенческом направлении туризма", - рассказала Джаниашвили.Грузия станет страной-хозяйкой крупнейшей выставки туризма в Берлине >>По ее словам, визит влиятельного журналиста в Грузию очень важен для продвижения туризма.Саймон Джеймс Асборн - известный писатель, журналист и путешественник. Он автор многочисленных статей для Financial Times, Guardian, Vogue, GQ, Tatler, Buzzfeed и ES Magazine.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, туризм, новости